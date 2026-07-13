IPN reitera convocatoria a estudiantes para mesa de diálogo (Daniel Augusto)

La Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en coordinación con la Secretaría Académica y con el acompañamiento de representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), envía la reiteración de convocatoria a la comunidad estudiantil que permence en suspención de actividades académicas para participar en las Mesas de Diálogo con la Comunidad Estudiantil.

El obejtivo es generar la escucha activa y la construcción de acuerdos que ermitan atender las inquietudes de la comunidad y avanzar, de manera conjunta, hacia la solución del conflicto que actualmente enfrenta la institución.

Por ello se convoca a las representaciones estudiantiles y a la comunidad interesada a participar en la instalación de las Mesas de Diálogo, que tendrá lugar el próximo martes 14 de julio de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” (Cuadrilátero).

Objetivos de la Mesa de Diálogo

Escuchar de manera directa las inquietudes, planteamientos y propuestas de la comunidad estudiantil.

Analizar conjuntamente las alternativas de solución a los temas planteados por las y los estudiantes.

Construir acuerdos viables, verificables y con pleno respeto al marco jurídico e institucional.

Fortalecer la comunicación entre la comunidad estudiantil, las autoridades del Instituto y la Secretaría de Educación Pública.

Establecer mecanismos de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

Generar las condiciones que permitan avanzar en el restablecimiento de las actividades académicas.

Realizar el mayor esfuerzo institucional y comunitario para rescatar el semestre académico, privilegiando en todo momento el derecho a la educación, la continuidad de las trayectorias escolares y el bienestar de las y los estudiantes.

Principios rectores

La Mesa de Diálogo se desarrollará bajo los principios de:

Respeto irrestricto a la dignidad de las personas.

Escucha activa.

Libertad de expresión.

Buena fe.

Transparencia.

Corresponsabilidad.

Construcción de consensos.

Respeto a la normatividad institucional y a los derechos de la comunidad politécnica.

La participación de representantes de la SEP contribuirá a fortalecer el diálogo institucional y a acompañar, en el ámbito de sus atribuciones, la construcción de soluciones que respondan a los planteamientos de la comunidad estudiantil.

Por su parte, la Secretaría Académica participará en la atención de los asuntos relacionados con la continuidad de las actividades académicas, la protección de las trayectorias escolares y las estrategias que permitan rescatar el semestre en beneficio de las y los estudiantes.