Plan Oriente cumple un año con revisión de 121 acciones para el Estado de México

Plan Oriente

A un año de haber comenzado su implementación, el “Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México” entró en una nueva etapa de evaluación. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Gobierno de México, autoridades estatales y presidentas y presidentes municipales para revisar los avances de las 121 acciones que forman parte de esta estrategia dirigida a atender las necesidades de una de las regiones con mayor población del país.

El encuentro se realizó en la Ciudad de México y fue encabezado junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con la participación de representantes de los gabinetes federal y estatal, además de las autoridades municipales involucradas en el proyecto.

Atender a más de 10 millones de habitantes

El Plan Integral de la Zona Oriente contempla acciones transversales en diez municipios mexiquenses, con el objetivo de beneficiar a más de 10 millones de personas mediante una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó que la reunión permitió dar seguimiento a los avances alcanzados desde la puesta en marcha del proyecto.

“Este lunes sostuve una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, e integrantes de los Gabinetes del Gobierno de México y del Gobierno del EdoMéx, y con presidentas y presidentes municipales para revisar los avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, a un año de su puesta en marcha”, compartió.

Durante su mensaje, Delfina Gómez reconoció el impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a este proyecto, el cual busca atender necesidades históricas de los municipios que integran la zona oriente de la entidad.

La gobernadora afirmó que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en una estrategia orientada a mejorar las condiciones de vida de la población.

“Con el humanismo y el amor al Pueblo que caracterizan a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy estamos avanzando en saldar una deuda histórica con las y los mexiquenses de la Zona Oriente”, señaló.

En la reunión estuvieron presentes Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, y Zoé Robledo, director general del IMSS.

También asistieron integrantes del gabinete del Estado de México, así como las y los presidentes municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, quienes forman parte de este plan de coordinación para dar seguimiento a las acciones que buscan fortalecer el desarrollo de la región.

Las tres órdenes de gobierno continúa con una estrategia que mantiene como objetivo atender las necesidades de los municipios mexiquenses que integran esta zona del estado.