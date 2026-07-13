Ramírez Cuéllar expresa respaldo a Higinio Martínez para presidir el Senado

Alfonso Ramírez Cuéllar e Higinio Martínez

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar manifestó su respaldo al senador Higinio Martínez Miranda para que presida el Senado de la República, durante un encuentro con liderazgos de Morena en el Estado de México, en el que también se abordó el fortalecimiento de la organización territorial rumbo a los próximos procesos políticos.

Durante el encuentro, Ramírez Cuéllar llamó a mantener la unidad del movimiento y reforzar la organización en los municipios para dar continuidad al denominado “Segundo Piso de la Transformación”. Asimismo, sostuvo que el escenario político requiere una mayor coordinación entre los distintos niveles de representación popular con miras a la estrategia política de 2027.

“Hoy más que nunca necesitamos un movimiento organizado, cercano al pueblo y comprometido con las causas sociales. La unidad será la mayor fortaleza de la Transformación”, declaró el diputado.

El legislador también reconoció la trayectoria política de Higinio Martínez Miranda y destacó su papel dentro del movimiento en el Estado de México, al tiempo que hizo público su respaldo para que encabece la Mesa Directiva del Senado de la República.

Por su parte, Higinio Martínez afirmó que el movimiento debe privilegiar la organización política y el trabajo permanente en territorio para conservar la confianza ciudadana.

“La Transformación no se construye únicamente desde las instituciones; se fortalece caminando junto al pueblo, escuchando sus necesidades y manteniendo la unidad de quienes creemos en este proyecto. El Estado de México seguirá siendo un pilar fundamental para consolidar la Cuarta Transformación”, expresó Martínez.

Al finalizar la reunión, las y los asistentes coincidieron en la importancia de mantener la unidad interna de Morena y fortalecer la organización territorial para consolidar el proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Crónica de Hoy 2026