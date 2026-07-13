Sheinbaum confía en que producción de moscas estériles permita reabrir la frontera al ganado mexicano

Gusano Barrenador Cuartoscuro (Isabel Mateos Hinojosa)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración mantiene el objetivo de que Estados Unidos reabra la frontera al ganado mexicano, aunque reconoció que esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses. No obstante, expresó su confianza en que la estrategia para combatir el gusano barrenador, basada en la producción de moscas estériles en la planta de Chiapas, contribuya a lograrlo en el corto plazo.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum resaltó que, mientras se resuelve la situación sanitaria, el gobierno federal ha respaldado a los productores pecuarios de Sonora, Coahuila y Durango para fortalecer la producción y exportación de carne de alta calidad. Subrayó que el país ha incrementado sus ventas de este producto al exterior.

La mandataria presidencial detalló que la tecnología utilizada en la fábrica de moscas estériles tiene alrededor de cuatro décadas de existencia y ha demostrado su eficacia. Agregó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) evalúa la posibilidad de incorporar una variedad de mosca utilizada en Estados Unidos, la cual ofrece un mayor rendimiento para el control de la plaga.

Sheinbaum recordó que el resurgimiento del gusano barrenador obedeció a diversos factores. También sostuvo que la plaga puede ser erradicada mediante la estrategia que actualmente desarrolla el gobierno federal. En ese sentido, comentó que el avance de la producción y liberación de moscas estériles permitirá medir la disminución de los casos en el norte del país y favorecer una eventual reapertura de la frontera.

Asimismo, la presidenta mencionó que existe coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para avanzar en las acciones de control sanitario y acelerar la liberación de los insectos estériles.

Además de esta estrategia, Sheinbaum reiteró que el gobierno impulsa medidas preventivas entre los ganaderos, como evitar heridas en los animales y utilizar trampas artesanales para reducir la propagación de la mosca responsable del gusano barrenador.

La Crónica de Hoy 2026