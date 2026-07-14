¿Asesinaron a la regidora de Tecate? Saldo al momento del ataque en Baja California Durante el ataque armado fue asesinado el esposo de la regidora de Tecate

Durante la tarde de este martes, la regidora de Tecate, María Quijada, y su esposo fueron atacados a balazos mientras conducían cerca de su domicilio en Baja California.

De acuerdo con diferentes reportes, alrededor de las 17:15 horas de este martes 14 de julio, María Quijada y su esposo, Jesús Pereida, fueron víctimas de un ataque armado en el fraccionamiento Hacienda, en la calle Coyuya, en el municipio de Tecate, Baja California.

El ataque habría ocurrido cuando la pareja conducía un vehículo Kia color negro, con placas de circulación 9TWY116; en el auto iba también la hija de ambos. Tras los hechos, los atacantes habrían huido en un auto blanco, sin que se les haya podido identificar aún.

¿Asesinaron a la regidora de Tecate? Saldo oficial al momento

De acuerdo con los primeros reportes, el esposo de la regidora de Tecate, Jesús Pereida, habría fallecido inmediatamente después del ataque en el lugar de los hechos.

Mientras que, aunque en un principio se había señalado que María Quijada también había fallecido, el padre de la regidora de Tecate informó que su hija se encontraba con vida y fuera de peligro, después de haber sido trasladada a un hospital en Estados Unidos.

Por su parte, el senador de Morena, Fernández Noroña, compartió una fotografía de él junto con la regidora de Tecate condenando los hechos, manifestando su solidaridad con los familiares y amigos de la pareja, además de informar que la hija de María Quijada también había resultado herida durante el ataque armado.

“Me entero con profundo pesar que Jesús Pereida fue baleado junto con su esposa María Quijada, cuando llegaban a su domicilio en Tecate. Él falleció y ella está grave. Su hija también fue herida. Condeno el hecho y manifiesto mi solidaridad para familiares y amigos”, compartió en sus redes sociales Fernández Noroña.

Más tarde, el senador de Morena habría actualizado la información señalando que la regidora María Quijada está fuera de peligro.