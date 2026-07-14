“Las decisiones se toman en la mesa central, no en los estados”: Morena ante condicionamiento de PVEM en Chihuahua

La senadora morenista con licencia, Andrea Chávez no es bien vista por el PVEM en Chihuahua (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

En un intento por zanjar el conflicto que amaga con romper la alianza oficialista en Chihuahua, la dirigencia nacional de Morena desestimó el condicionamiento del PVEM para que el candidato sea el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y les advirtió que las decisiones se toman en la mesa central de elecciones y no en los estados.

Chihuahua se ha convertido en un foco rojo para Morena ante la lucha de dos perfiles como son Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, apoyadas por dos fuertes grupos confrontados entre ellos. Esa situación ha llevado a que el PT también se fracture pues a nivel nacional la orden es apoyar a Andrea Chávez pero en el estado, la militancia respalda a Pérez Cuéllar.

“Las decisiones se toman acá, en la mesa central, en la mesa nacional, no se van a tomar en los estados, todo se va a hacer desde aquí, desde coordinadores estatales hasta coordinadores de las regidurías, entonces todo será acá”, ”, advirtió la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel ante los amagos del PVEM

Pese a esos desencuentros al interior de la Alianza oficialista, la líder morenista aseveró que la coalición “va muy bien” y atribuyó esas diferencias, amagos y condicionantes de sus aliados a la “efervescencia” de los procesos electorales.

“Hay mucho diálogo y demás. En todos los procesos políticos, yo he venido insistiendo que hay mucha efervescencia, cosa que está bien, porque si no tuviéramos un punto, pues ni quién nos haga caso”, estableció

Dijo que se entiende “ el calor de los aspirantes” pues hay emoción en el tema, pero insistió en que la alianza “va muy bien”.

Montiel consideró que es válido que cada quien exprese su apoyo a cada uno de los que considera que son los mejores candidatos por lo cual pidió no espantarse de estas expresiones y situaciones.

“No hay que espantarnos, al contrario es la pluralidad, la democracia, allá en los 70s y 80s en el PRI pues ahí sí, el que opinara, le iba muy mal, aquí no es así, nosotros somos un proyecto democrático y hay que tomarlo de esa manera, todo bien, todo en calma”, expresó

Ello mientras en Chihuahua, los partidos aliados se han partido: el PVEM apoya a Pérez Cuéllar mientras que la dirigencia nacional del PT respalda a Andrea Chávez, pero el petismo local no comulga con la eventual candidatura de la senadora con licencia, muy cercana al senador, Adán Augusto López.