¿Qué es el caso Next Energy y por qué exfuncionarios de Aguascalientes comparecieron ante la FGR?

Next Energy Al menos cinco exfuncionarios de Aguscalientes fueron llamados a comparecer. (Pixabay)

El caso Next Energy continúa, ahora cinco ex funcionarios de Aguascalientes comparecieron por esta situación y tendrán que explicar detalles de esta situación que derivó en desvío de recursos y pagos por energía que nunca se utilizó.

¿Qué es el caso Next Energy en México?

Así, el caso Next Energy es una complicada red de presunta corrupción a distintos niveles desde el 2020, donde resalta una posible triangulación de recursos vinculada a contratos multimillonarios para la construcción de plantas solares y parques de energía limpia en diversos estados del país.

Una vez que se dieron los recursos a las empresas, las obras que serían construidas con ese presupuesto nunca vieron la luz, sin embargo, las administraciones públicas dieron anticipos o mantuvieron el pago de cuotas millonarias a pesar de que no había funcionando una sola planta.

Los estados de Nuevo León , Baja california y Aguascalientes fueron los principales donde el caso Next Energy tuvo impacto. Por ejemplo, en la administración del entonces alcalde Adrián de la Garza, se otorgó un contrato a 30 años por más de 7 mil millones de pesos para un parque solar que nunca se construyó, por lo que comenzaron las investigaciones por la cantidad de dinero que se había desembolsado.

Además, el municipio seguía pagando millones por el proyecto fantasma varios años después, por lo que la administración pública comenzó sus investigaciones.

Otro estado afectado fue Baja California, ya que en el 2021, cuando Jaime Bonilla era gobernador, se asignó un contrato por aproximadamente 12 mil millones de pesos para una planta fotovoltaica en Mexicali.

La obra no entró en operación y el gobierno estatal inició demandas legales, además, autoridades comenzaron a cancelar los pagos y recuperar fondos retenidos.

Uno de los estados también afectados fue Aguascalientes, donde se otorgó un contrato bajo un esquema de Asociación Público-Privada que elevó su valor financiero original.

En ese estado se levantaron demandas por incumplimiento y fraude, lo que llevó a la detención de Eugenio Maiz Domene y otros funcionarios más de distintos niveles.

Debido a las múltiples irregularidades, autoridades comenzaron a cancelar contratos, hubo litigios y hasta la Fiscalía General del Estado en Nuevo León tuvo que interceder.

Hasta ahora, la investigación continúa abierta para deslindar responsabilidades sobre los servidores públicos y gente que participó en el caso Next Energy, por lo que aún no hay sentencias claras sobre los investigados.

¿Por qué cinco exfuncionarios de Aguascalientes son investigados por el caso Next Energy?

Ahora, al menos cinco exfuncionarios del Gobierno de Aguascalientes fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR), en calidad de imputados, para comparecer dentro de la investigación relacionada con el caso Next Energy.

Entre los exservidores públicos llamados a comparecer se encuentran:

Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos.

Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador.

Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento.

Mónica Marcela Díaz Aranda, exsecretaria de Administración.

Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas.

Las diligencias forman parte de las investigaciones federales sobre las decisiones administrativas y financieras relacionadas con el proyecto Next Energy.

Aunque los exfuncionarios tienen la posibilidad de comparecer por escrito en determinados supuestos legales, la FGR determinó citarlos para rendir declaración dentro de la carpeta de investigación.

Así también, la Fiscalía podría buscar la colaboración de algunos de los imputados mediante los mecanismos previstos en la legislación penal para esclarecer quiénes autorizaron los pagos y la reestructuración financiera relacionada con el proyecto.

No obstante, hasta el momento la FGR no confirmó públicamente esa línea de investigación ni informó sobre posibles acuerdos de colaboración.

Asimismo, dichas versiones apuntan a que, de avanzar las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría analizar medidas relacionadas con las finanzas de los involucrados y revisar el manejo de recursos públicos vinculados al caso. Sin embargo, estas acciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades federales.

Finalmente, la Fiscalía General de la República o el Gobierno de Aguascalientes no emitieron un posicionamiento oficial sobre las comparecencias o el avance de las investigaciones relacionadas con el caso Next Energy.