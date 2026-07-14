Rechaza gabinete de seguridad señalamientos de la DEA; sin “sustento”, sobre conexión entre carteles y gobierno mexicano

Terrance Cole, Director de la DEA, advierte que no vacilarán en recursos para aniquilar a cárteles y a quienes los ayudan (Archivo)

El gabinete de Seguridad en México rechazó las afirmaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien aseveró que hay una “conexión mortal” entre cárteles de droga y el gobierno mexicano y calificó esos señalamientos como carentes de sustento.

El gabinete de seguridad , reviró que esas afirmaciones del titular de la DEA no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales.

En el comunicado , la Secretaría de Marina, SEDENA, FGR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad federal, que integran el gabinete de seguridad negaron las acusaciones del funcionario estadounidense y destacaron los resultados obtenidos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas”, resaltó

El gabinete de Seguridad mexicano aclaró a toda la ciudadanía mexicana y autoridades extranjeras que todas sus actividades a lo largo de las 32 entidades que conforman al país se basan en “una política de cero impunidad”.

El titular de la DEA aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles mexicanos y el Gobierno de México y señaló que ambos representan una de las principales prioridades para la agencia estadounidense en su estrategia contra el narcotráfico.

Durante una sesión en la que abordó las acciones de la DEA contra las organizaciones criminales, el funcionario afirmó que la agencia mantiene como prioridad el combate a los grupos delictivos y a quienes, aseguró, facilitan sus operaciones.

Terry Cole asegura que la DEA combate la relación entre cárteles y Gobierno de México

En su intervención, Terry Cole sostuvo que la DEA mantiene el foco en las estructuras criminales y en la presunta relación que, dijo, existe con autoridades mexicanas.

“Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, sostuvo

El administrador agregó que la estrategia de la agencia estadounidense también contempla acciones contra quienes colaboran con las organizaciones criminales, incluyendo distribuidores, facilitadores y operadores financieros.