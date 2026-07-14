Fernández Noroña arremete contra Ignacio Mier; acusa veto para buscar presidencia del Senado

Gerardo Fernández Noroña busca repetir en la presidencia del Senado (Andrea Murcia Monsivais)

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado abrió un nuevo frente de confrontación interna en Morena donde el l senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el coordinador de esta bancada Ignacio Mier Velazco, a quien acusó se sectario e irresponsable por intentar impedir su participación en el proceso para elegir al quien será el próximo titular de la Cámara Alta.

A través de una carta dirigida a sus compañeros senadores de Morena, Fernández Noroña planteó que el proceso para elegir a la nueva Mesa Directiva debe resolverse mediante una reunión del grupo parlamentario y no a partir de declaraciones unilaterales del coordinador de la bancada.

“Ninguna facultad tiene el coordinador para emitir semejantes declaraciones. En un proceso democrático es el grupo parlamentario al que le corresponde determinar con su voto a quién le confiarán tan honrosa responsabilidad”, afirma en la misiva.

Fernández Noroña asegura que el coordinador de Morena coincide con las posturas del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya; del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; de Movimiento Ciudadano; Clemente Castañeda; del periodista Joaquín López-Dóriga y de diversos analistas, al sostener que no debería competir nuevamente.

“Vivo la enésima ofensiva insidiosa en mi contra”, señala el senador, quien además reprocha que el coordinador de su bancada o no haya mostrado solidaridad frente a los ataques que, asegura, ha recibido

Fernández Noroña llamó a la unidad del movimiento frente a lo que denomina una “brutal embestida de la ultraderecha nacional e internacional”, pero al mismo tiempo cuestionó el papel que ha desempeñado Ignacio Mier en la definición de la próxima dirigencia de la Mesa Directiva del Senado.

Recordó que públicamente expresó su interés por volver a competir por la presidencia del Senado, pero inmediatamente después Mier declaró que no tenía derecho a participar.

El morenista expone que está en proceso de valoración para decidir si participa en la contienda del grupo parlamentario para presidir el Senado en el año legislativo que inicia en septiembre, pero advirtió que el coordinador Mier no tiene facultades para vetarlo, ya que “en un proceso democrático, es a la bancada a la que le corresponde determinar con su voto a quien le confiarán tan honrosa responsabilidad”.

“Tampoco veo que ese tipo de comportamiento contribuye a la unidad de nuestro grupo parlamentario, vivo la enésima ofensiva incidió en mi contra y el coordinador no sólo no es solidario, sino que se suma con su sectarismo a quienes me denuestan por ser solidario con el senador (Raúl) Morón, con el diputado (Leonel) Godoy y con el exalcalde de Uruapan (Ignacio) Campos Equihua, quienes han sido señalados irresponsablemente y sin prueba alguna como responsables del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acaecido el 1 de noviembre del año pasado”.

Fernández Noroña advierte que es fundamental mantener la unidad del grupo parlamentario, por lo que exige al senador Ignacio Mier que deje de actuar facciosa e irresponsablemente.