Calendario escolar SEP 2026-2027: estas son las fechas de regreso a clases, vacaciones y puentes que ya debes conocer

Aunque miles de estudiantes apenas comienzan a disfrutar sus vacaciones de verano, la mirada ya está puesta en el siguiente ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la propuesta del calendario escolar 2026-2027, un documento que permitirá a madres y padres de familia, docentes y alumnos planear con anticipación el regreso a clases, los periodos vacacionales y los días de descanso.

El nuevo calendario contempla las actividades para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en instituciones particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. De concretarse sin modificaciones, el ciclo escolar arrancará el lunes 31 de agosto de 2026.

¿Cuándo será el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la propuesta presentada por la SEP, el regreso a clases está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, fecha que marcará el inicio de un ciclo de 185 días efectivos de actividades escolares para educación básica.

Este ajuste mantiene un periodo amplio de vacaciones de verano antes de que millones de estudiantes vuelvan a las aulas, mientras que el personal docente iniciará actividades previamente para participar en talleres, capacitación y la planeación del nuevo ciclo.

Vacaciones escolares y puentes que contempla el calendario

Además del inicio de clases, el documento también establece los principales periodos de descanso que tendrán los alumnos durante el año escolar.

Vacaciones de invierno

El receso decembrino está programado del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, por lo que las actividades escolares se reanudarían después del Día de Reyes.

Vacaciones de Semana Santa

El calendario considera vacaciones del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, uno de los descansos más largos del ciclo escolar.

Puentes y suspensión de clases

Entre los días de suspensión previstos aparecen fechas cívicas y sesiones del Consejo Técnico Escolar, además de los feriados oficiales que tradicionalmente generan fines de semana largos para los estudiantes.

Algunas de las fechas contempladas incluyen:

16 de septiembre

2 de noviembre

16 de noviembre

6 de enero

1 de febrero

15 de marzo

5 de mayo

A ello se sumarán las jornadas mensuales de Consejo Técnico Escolar, que también representan suspensión de clases para los alumnos.

¿El calendario escolar ya es oficial?

Es importante señalar que el documento difundido corresponde a una propuesta de calendario escolar. Para que entre oficialmente en vigor deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que todavía podrían realizarse ajustes antes de su versión definitiva.

Sin embargo, las fechas dadas a conocer sirven como una guía para que las familias comiencen a organizar compras de útiles escolares, uniformes, vacaciones y actividades del próximo ciclo.

Lo que deben tomar en cuenta los padres de familia

Con el calendario prácticamente definido, especialistas recomiendan anticipar la planeación del regreso a clases, especialmente en aspectos como:

Compra de útiles escolares

Adquisición de uniformes

Inscripción a actividades extracurriculares

Organización de vacaciones familiares

Presupuesto para el inicio del nuevo ciclo escolar

Estar atentos a la publicación oficial permitirá confirmar cualquier ajuste de última hora antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.