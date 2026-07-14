Caso Roxana Guzmán: cuatro de los ocho detenidos por su asesinato eran de la policía municipal

Caso Roxana Guzmán | Entre los arrestados hay cuatro policías municipales y presuntos integrantes del Grupo Sombra.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ya suman ocho personas detenidas por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste. Entre los arrestados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente involucrados en la privación de la libertad de la comunicadora.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, Harfuch señaló que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Gobierno estatal y la Unidad de Inteligencia Naval del Gabinete de Seguridad.

Harfuch da cuenta de la captura de 8 presuntos implicados en el caso

De acuerdo con el funcionario, primero fueron capturados José del Carmen “N”, Karen Monserrat “N” y cuatro elementos de la Policía Municipal señalados por su presunta participación en el secuestro de Roxana Guzmán. Posteriormente fueron detenidos Luis Arturo “N”, alias “Delta Xi”, identificado como presunto responsable del homicidio, y Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, quien también habría participado en el crimen.

Los cuatro policías municipales detenidos fueron identificados previamente por la Fiscalía de Veracruz como Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes se desempeñaban como elementos activos de la corporación de Ixhuatlán del Sureste al momento de los hechos.

Los agentes estatales se encontraban en presunta complicidad con el “Grupo Sombra”

Además de los agentes municipales, entre los detenidos también se encuentran presuntos integrantes del llamado “Grupo Sombra”, organización criminal que, de acuerdo con diversas investigaciones, opera en Veracruz y ha sido vinculada con delitos como extorsión, tráfico de drogas, tráfico de personas y robo de combustible.

Durante su mensaje, García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Asimismo, señaló que la instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente el caso, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia, y detener a todas las personas responsables del crimen.