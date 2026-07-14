Cronología del feminicidio de Pamela Yajaira conoció en Facebook a los presuntos asesinos (Redes Sociales)

Pamela Yajaira Alvarado, joven de 25 años, fue localizada en un baldío en la colonia Lomas del Sol del municipio de Juárez, Nuevo León, con quemaduras graves en el 90% de su cuerpo.

Los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital donde lamentablemente el pasado sábado se reportó su fallecimiento a causa de las heridas provocadas por el fuego.

¿Cómo sucedieron los hechos en el caso de Pamela Yajaira Alvarado?

Al momento de su localización la joven Pamela logró dar su declaración ante las autoridades correspondientes e informó cómo sucedieron los hechos.

La víctima reveló que el pasado 9 de julio un hombre que había conocido a través de sus redes sociales, le envió un mensaje para invitarla a una fiesta en una localidad del municipio.

Por lo que pactaron encontrarse el 10 de julio para asistir juntos a la celebración. El evento se realizaría en una quinta en donde presuntamente fue atacada. Al llegar al lugar fue agredida por dos sujetos que la rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Localizan a Pamela Yajaira con graves quemaduras en todo su cuerpo

Tras la denuncia de los vecinos que reportaron el suceso, arribaron al lugar elementos de seguridad y servicios médicos quienes trasladaron a Pamela Yajaira a un hospital del estado de Nuevo León para recibir las atenciones necesarias.

Las primeras declaraciones de Pamela Yajaira Alvarado fueron cruciales para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con los responsables. Lamentablemente el sábado 11 de julio, se informó que la víctima había perdido la vida a causa de las graves quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo.

¿Quién es el detenido por el feminicidio de Pamela Yajaira Alvarado?

Durante los trabajos de investigación por parte de las autoridades, se llevó a cabo un operativo el domingo 12 de julio donde se logró la detención de un presunto implicado.

Un hombre identificado como Oscar “N”, fue capturado a bordo de una moto por su presunta participación en el feminicidio de Pamela y puesto a disposición junto a su acompañante Karina “N”.

El arresto se llevó a cabo por parte de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones del estado de Nuevo León y la Policía del Municipio de Juárez.

Al momento del arresto les fueron asegurados envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos móviles.