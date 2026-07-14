Descarta Morena que gobernadora de BC sea informante de EE.UU; “no vemos que eso suceda”.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel sale en defensa de la gobernadora de BC, Marina del Pilar

La dirigencia nacional de Morena descartó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar sea informante del gobierno de Estados Unidos como se acusa tras el audio que se reveló, y justificó que la intención de la mandataria es tramitar la liberación de su visa que fue cancelada por nuestro vecino del norte “lo que no vulnera ningún elemento de seguridad nacional”.

“No vemos que eso suceda (…) es claro que es lo de la tramitación de su visa y no creemos que esa sea la situación”, buscó justificar la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel sobre el audio donde la gobernadora de Baja California expresa su disposición a entregar información sobre las mesas de seguridad en las que participa junto con miembros de otras corporaciones de seguridad.

Montiel rechazó las versiones de que varios gobernadores, legisladores y funcionarios de Morena busquen colaborar con autoridades de Estados Unidos presuntamente para evitar procedimientos legales en su contra por supuestos nexos con el crimen organizado.

“No, todos están comprometidos con el proyecto”, aseveró

En conferencia de prensa, la líder morenista rechazó comparar el caso de la gobernadora de Baja California, con el de la gobernadora panista de Chihuahua al insistir en que Marina del Pilar realiza gestiones para recuperar su visa estadounidense, mientras que , Maru Campos permitió la operación de agente de la CIA en territorio mexicano sin facultades para ello.

“No significa que alguien venga e intervenga en las políticas de seguridad, como sabemos la gobernadora tiene un tema de visa y está gestionando recuperarla. Son cosas distintas,(lo de Maru Campos) por una lado hay agentes de la CIA interviniendo en acciones de seguridad sin convenio con el gobierno México y por el otro lado hay un diálogo que hemos conocido y la gobernadora de Baja California ha aclarado”, atajó

Defendió que en las revelaciones que exhiben el audio de Marina del Pilar con presuntos intermediarios del FBI, solo “ es un diálogo que no vulnera ningún elemento de seguridad”, lo que si sucede con Chihuahua, recalcó.

MEZQUINOS

En este contexto, Montiel arremetió contra los dirigentes del PAN y PRI,, Jorge Romero y Alejandro Moreno luego de que esos partidos de oposición rechazaran sumarse a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de los migrantes con el argumento de que es un pretexto de la mandataria federal para blindar y proteger a los narco político del régimen de la persecución de Estados Unidos.

Montil calificó de mezquina esa actitud y lamentó que el PAN y PRI regateen su apoyo en un momento en que la defensa de la patria debe ponerse al centro.

Recalcó que se requiere unidad como la que se observó en el Mundial de Futbol con la selección mexicana .”La unidad nacional es esa que quería el pueblo que la selección ganara”