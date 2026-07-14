¿Exdirector de Pemex saldrá de prisión? Estos se sabe sobre la última audiencia de Víctor “N”

Detención Víctor Rodríguez Padilla

Esta mañana se llevó a cabo la tercera audiencia al exdirector de Pemex quien fue detenido la semana pasada bajo los cargos de violencia familiar, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se le ve violentando a su esposa.

Durante la diligencia, la jueza de control resolvió modificar la medida cautelar que tenía al exfuncionario privado de la libertad y autorizó que continúe el proceso en libertad condicional, una decisión que no significa el cierre del caso ni una absolución, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales enfrentará el juicio.

¿Qué resolvió la jueza en la tercera audiencia?

La principal determinación de la autoridad judicial fue sustituir la medida cautelar que mantenía a Víctor Rodríguez Padilla en prisión preventiva.

Con ello, el exfuncionario saldrá en libertad durante el desarrollo del proceso penal, aunque deberá cumplir una serie de obligaciones impuestas por el juzgado para garantizar que continúe compareciendo ante la justicia.

Por lo que el imputado está obligado a asistir juzgado de Atlacholoaya para firmar. Además, deberá presentar, a través de su defensa, un plan de reparación del daño dirigido a la víctima.

¿Cuál será la reparación del daño para la víctima?

De acuerdo con lo estipulado en esta última audiencia, la defensa del exdirector de Pemex deberá elaborar y presentar una propuesta dirigida a María Felicia Jiménez, quien decidirá si acepta o no las condiciones planteadas.

Esta es una parte importante del procedimiento dentro del proceso penal, ya que busca garantizar la protección de los derechos de la víctima, independientemente del desarrollo posterior del juicio.

No obstante, Felicia Jiménez hizo no asistió a la audiencia ya que explicó a través de un comunicado que no pudo presentarse debido al acoso que, aseguró, ha recibido tanto en redes sociales como por parte de algunos medios de comunicación desde que el caso se hizo público.

Ante esa situación, la autoridad judicial analizará la posibilidad de que futuras comparecencias se desarrollen mediante una audiencia privada o incluso a través de videoconferencia, con el objetivo de proteger su integridad y evitar una posible revictimización.