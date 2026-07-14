“Expulsamos a quien genera violencia”: Harfuch reconoce que se pudo no entregar a EU al piloto vinculado al ‘Mayo’ Zambada

El misterio del piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada

La posibilidad de que México hubiera decidido no enviar a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como “El Jando”, señalado como el piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, fue reconocida por el Gobierno federal durante la conferencia matutina. Sin embargo, la explicación sobre por qué se tomó esa decisión quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al responder a preguntas de la prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el país puede rechazar solicitudes de extradición cuando considera que no cumplen con los requisitos legales.

“Sí, claro. En muchas ocasiones... México se da cuenta que no es procedente la extradición y, más que negarse, no se dan las extradiciones”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de negar solicitudes realizadas por autoridades estadounidenses.

Caso quedó en manos de la Fiscalía

El secretario evitó responder directamente y señaló que será la Fiscalía General de la República la encargada de informar las circunstancias específicas del caso, al tratarse de una investigación que ya se encontraba en curso. Hasta ahora, la FGR no ha dado a conocer el procedimiento seguido para autorizar el envío del piloto a Estados Unidos.

Justifican el traslado

Durante la conferencia, García Harfuch explicó que los criterios utilizados por el Gabinete de Seguridad para autorizar el traslado de personas detenidas a Estados Unidos consideran el riesgo que representan para México.

Afirmó que varios de los enviados enfrentaban procesos de extradición detenidos desde hace años, además de investigaciones u órdenes de aprehensión vigentes en ambos países.

El funcionario señaló que muchos de ellos continuaban operando desde prisiones mexicanas, donde presuntamente seguían estableciendo alianzas con grupos delictivos, ordenando homicidios y cometiendo extorsiones.

“Expulsamos a quien genera violencia en México”, expresó al defender este tipo de decisiones.

A la espera de más información

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó que sea la Fiscalía quien explique el caso y señaló que primero deberá informar cómo fue identificado y detenido el piloto, además del procedimiento que derivó en su envío a territorio estadounidense.

Indicó que este tipo de determinaciones no son responsabilidad de una sola institución, sino que forman parte de una decisión colegiada tomada por el Gabinete de Seguridad.

“Es colegiada. Pero tiene que darse toda la información de la persona”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre quién autorizó el traslado.

Añadió que, una vez que la Fiscalía haga pública esa información, el secretario de Seguridad podrá explicar por qué se decidió enviar al piloto a Estados Unidos.