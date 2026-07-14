Falta aval del Congreso en México para arranque del nuevo acuerdo comercial con la UE

El acuerdo comercial entre México y la UE entrará en vigor dos meses después de su confirmación (venax.net)

Acuerdo comercial — En medio de las tensiones derivadas por la no ampliación del T-MEC por parte de Estados Unidos, este martes la Unión Europea (UE) dio por cerrado el proceso de ratificación del nuevo acuerdo comercial con México, después de que los 27 países miembros del bloque dieran su visto bueno definitivo. El siguiente paso para su entrada en vigor, el aval del Congreso mexicano.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, apluadió esta decisión que es paso más en la consolidación de la asociación estratégica para construir un futuro de beneficios compartidos en favor de ambos pueblos, por lo que resaltó que el siguiente paso es la aprobación del acuerdo comercial por parte del Congreso de México.

Los gobiernos de México y el bloque de la eurozona aceleraron la ratificación del acuerdo comercial por el que actualizan el vínculo que tenían desde el año 2000 y con el que eliminan aranceles para el 99 por ciento de los productos que aún estaban en vigor, además de que facilita los intercambios agrícolas.

Sobre esta posición de UE, la ministra de Comercio irlandesa, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la eurozona, resaltó en un comunicado que “en un momento de creciente incertidumbre geopolítica, estrechar los lazos con socios de confianza es más importante que nunca”.

SIN ARANCELES

El acuerdo comercial entre México uy la UE reduce a cero por ciento el arancel a 13 mil toneladas de porcino, a 20 mil toneladas de distintos tipos de quesos y a 13 mil toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 por ciento en todos esos productos que van de la UE a México.

México eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la UE como pasta (actualmente sujeta a aranceles de hasta el 20 por ciento), chocolate y confitería (más del 20 por ciento), quesos azules (hasta 20 por ciento), patatas (hasta 20 por ciento), manzanas y duraznos en conserva (hasta 20 por ciento), huevos (hasta 45 por ciento) y productos avícolas de relevancia económica (hasta 100 por ciento).

Además, la Unión Europea logra la protección de 568 alimentos y bebidas bajo denominación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort, para evitar el contrabando y la venta de imitaciones.

Asimismo, se mejorará el acceso de las compañías europeas a las licitaciones públicas en México y eliminará barreras comerciales en sectores como los servicios financieros, el transporte y, sobre todo, el de las materias primas.

Unas condiciones de las que, según los cálculos del bloque europeo, se beneficiarán unas 45 mil empresas europeas, la mayoría pymes.

Una vez que el Congreso mexicano de su aprobación al nuevo acuerdo comercial, el pacto entrará en vigor dos meses después de su certificación.

La Crónica de Hoy 2026