Hospital Juárez mantiene campaña fija para detectar a tiempo la hepatitis C

hepatitis C (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Muchas personas pueden vivir durante años con hepatitis C sin saber que la padecen. Por ello, el Hospital Juárez de México mantiene de forma permanente una campaña para detectar de manera oportuna este virus y ofrecer atención médica antes de que la enfermedad evolucione a cirrosis hepática u otras complicaciones.

La encargada del Servicio de Gastroenterología del Hospital Juárez de México, Scherezada Mejía Loza, explicó que esta estrategia busca identificar a personas portadoras del virus que aún desconocen su diagnóstico, con el propósito de iniciar tratamiento oportunamente y prevenir daños mayores en el hígado.

La especialista señaló que uno de los principales objetivos de esta campaña es impedir que la hepatitis C avance hasta provocar cirrosis hepática, una enfermedad que afecta el funcionamiento del hígado.

Además, advirtió que un diagnóstico tardío puede derivar en complicaciones como acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal (ascitis), encefalopatía, hemorragias por várices esofágicas e incluso cáncer.

Explicó que, una vez adquirida la enfermedad, pueden transcurrir entre 10 y 15 años antes de que aparezcan lesiones que evolucionen lentamente hacia una cirrosis hepática.

Pruebas rápidas

Como parte de la campaña, el mismo hospital realiza pruebas rápidas para detectar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, las cuales tienen una confiabilidad de entre el 97 y el 99 por ciento.

En promedio, la institución aplica alrededor de 50 pruebas al día y, desde que comenzó esta estrategia hace cinco años, ha identificado a más de 300 personas con resultados positivos, quienes han recibido tratamiento oportuno con resultados exitosos.

Scherezada Mejía Loza destacó que el hospital se encuentra certificado y evaluado por la Secretaría de Salud para realizar tanto la detección como el tratamiento de esta enfermedad.

Agregó que el personal médico lleva a cabo los estudios necesarios para conocer el estadio en el que se encuentra cada paciente, lo que permite ofrecer el tratamiento más adecuado, así como un seguimiento y vigilancia médica permanentes.