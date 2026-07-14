En México mejora ligeramente la satisfacción en la calidad de vida: Inegi

INEGI presenta Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado para medir calidad de vida ciudadana

México mostró una ligera mejoría en la percepción del bienestar de su población durante los últimos cuatro años, donde problemas económicos, ansiedad, depresión y la soledad frenan tener una mejor condición de vida, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El resultado del estudio aplicado a personas mayores de 18 años calificó con un promedio de 8.62 por ciento, en una escala de cero a diez, la satisfacción de vida actual de la población, lo que representa un avance respecto a la edición de 2021, cuando el promedio fue de 8.45, lo que refleja una recuperación en la percepción de bienestar después del periodo marcado por la pandemia de COVID-19.

Especialistas del Inegi explicaron que esta encuesta no mide únicamente las condiciones materiales de la población, sino también cómo las personas perciben su calidad de vida, su estado emocional, sus relaciones personales y su capacidad para enfrentar los retos cotidianos. Asimismo, señalaron que la información forma parte de las recomendaciones internacionales impulsadas por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas para medir el bienestar más allá del Producto Interno Bruto (PIB).

DATOS

Los resultados revelan que los hombres reportaron una satisfacción ligeramente superior a la de las mujeres, con un promedio de 8.67 por ciento, en tanto que ellas alcanzaron un 8.57 por ciento.

En el apartado del nivel educativo, éste también influyó en la percepción del bienestar, toda vez que las personas con educación superior registraron una satisfacción promedio de 8.74 por ciento, cifra superior a quienes únicamente cursaron educación básica, cuyo promedio fue de 8.51 por ciento.

De igual forma, el estado civil marcó diferencias, donde las personas casadas o en unión libre presentaron la mayor satisfacción de bienestar, con 8.75 por ciento, mientras que quienes estaban separadas, divorciadas o viudas reportaron 8.25 por ciento, lo que representó el promedio más bajo entre los grupos analizados.

ESTADOS

Por entidades federativas también hubo diferencias importantes y en estas un ejemplo es Coahuila, que ocupó el primer lugar nacional con una calificación promedio de 8.85 por ciento, seguido por Tamaulipas con 8.79, Durango con 8.78, además de Sinaloa y Baja California Sur, ambos con 8.77 por ciento.

En contraste, los niveles más bajos de satisfacción se registraron en Oaxaca con 8.32 por ciento, seguido por Tabasco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Otro de los apartados que llamó la atención fue el relacionado con el estado emocional de la población. El denominado balance anímico, que compara emociones positivas y negativas experimentadas el día anterior a la entrevista, alcanzó un promedio nacional de 5.29 por ciento en una escala que va de -10 a 10, lo que indica que predominan las emociones favorables.

Sin embargo, el ENBIARE reveló que persisten diferencias entre hombres y mujeres, donde en el caso de los varones, registraron un balance promedio de 5.55 por ciento, mientras que las mujeres obtuvieron 5.07 por ciento, lo que refleja una menor percepción de bienestar emocional entre la población de este sector social.

La encuesta también encontró que el bienestar está estrechamente relacionado con la situación económica de los hogares, y en este apartado los entrevistados señalaron que pueden cubrir sus gastos habituales con facilidad, donde el bienestar y satisfacción con la vida alcanzó 8.99 por ciento. En cambio, entre quienes dijeron tener dificultades para solventar esos gastos, el promedio descendió hasta 7.98 por ciento.

GASTO DIARIO

A nivel nacional, 17.3 por ciento de las personas de 18 años y más expresó tener dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos habituales del hogar.

En este indicador, Guerrero ocupó el primer lugar con 28.1 por ciento de la población en esta condición, seguido por Tabasco con 26.3 y Oaxaca con 25.8 por ciento. En el extremo contrario se ubicó Baja California, donde únicamente 9.8 por ciento reportó enfrentar este problema.

En materia de salud mental, la ENBIARE mostró cifras que reflejan desafíos importantes para el país.

El 21.4 por ciento de la población presentó indicios de ansiedad, porcentaje que aumentó a 25 por ciento entre las mujeres, mientras que en los hombres fue de 17.4 por ciento.

INEGI presenta Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado para medir calidad de vida ciudadana

Además, 10.9 por ciento de las personas registró indicios de depresión. Nuevamente las mujeres presentaron una mayor incidencia, con 13.3 por ciento, frente al 8.2 por ciento observado en los hombres.

Las entidades con mayores porcentajes de población con indicios de depresión fueron Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, mientras que los menores niveles se registraron en la Ciudad de México y Sinaloa.

RELACIÓN SOCIAL

La encuesta también evidenció la importancia de las relaciones sociales en el bienestar de las personas. El 7.1 por ciento afirmó haberse sentido solo durante la mayor parte del tiempo o todo el tiempo en el mes previo a la entrevista, mientras que 35.4 por ciento dijo sentirse solo algunas veces.

Asimismo, 8.4 por ciento declaró que no convivió con familiares o amistades durante el último mes y 3.8 por ciento aseguró no contar con una red de apoyo en caso de necesitar ayuda.

En cuanto al sentido de vida, los resultados fueron positivos. La población calificó con 9.15 por ciento la afirmación “siento que tengo un propósito o una misión en la vida”, mientras que frases como “soy libre para decidir mi propia vida” y “lo que hago en mi vida vale la pena” también obtuvieron promedios superiores a nueve puntos.

No obstante, la afirmación “siempre soy optimista con respecto a mi futuro” fue la que recibió la calificación más baja dentro de este apartado, con un promedio de 8.45, lo que refleja que el optimismo hacia los próximos años sigue siendo uno de los aspectos más débiles del bienestar subjetivo.

Otro dato relevante fue que 66.4 por ciento de las viviendas del país cuenta con al menos una mascota. El INEGI estimó una población de 41.2 millones de perros, 19.2 millones de gatos y 16.9 millones de otras mascotas en los hogares mexicanos.

Durante la conferencia, especialistas del instituto señalaron que la encuesta demuestra que el bienestar no depende únicamente del ingreso económico. Factores como la salud física y mental, las relaciones familiares, la convivencia, la posibilidad de cubrir los gastos cotidianos y contar con redes de apoyo tienen un peso importante en la forma en que las personas evalúan su calidad de vida.

Además, explicaron que estos indicadores buscan complementar las estadísticas económicas tradicionales para ofrecer una visión más amplia sobre las condiciones de vida de la población mexicana y aportar información útil para el diseño de políticas públicas enfocadas en mejorar el bienestar de las personas.