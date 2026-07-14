José Eduardo Méndez, el astrofísico de la UNAM que recibió el Premio Princesa de Girona

En 2010, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia fundaron los Premios Princesa Girona para promover el talento de jóvenes investigadores, emprendedores, artista y demás, bajo el título de su primogénita, la Princesa Leonor Borbón; este día, un mexicano, astrofísico, investigador de la UNAM oriundo de Michoacán, fue galardonado con este reconocimiento por su estudio de la química de las nebulosas con el fin de rastrear el origen del Universo.

José Eduardo Méndez de 31 años, se plantó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona a presentar su historia y el camino que lo llevó a recibir este premio de manos de la Familia Real Española por su destacada investigación, fruto de años de estudios en instituciones públicas.

Como parte de su presentación como ganador en la categoría de Premio Princesa de Girona Internacional Investigación 2026, Méndez es reconocido en un vídeo por sus colegas como “una persona amable, cálida, alguien que vive entre nosotros” y como alguien que vino a traer una nueva perspectiva en el estudio de la astrología que era la misma desde hace 50 años.

“En mis primeros años, aprendí una cosa muy bonita, cualquier cosa, con el suficiente detenimiento, empiezan a emerger detalles extraordinarios (...) y esto me ha dejado lecciones que trascienden a la física, como que las señales más importantes suelen también ser las más débiles, las más difíciles de encontrar, a las que hay que verlas con especial cuidado, convencidos de que están ahí y de que es importante cuidarlas. Creo yo que con el talento jóven ocurre lo mismo”, señaló el astrofísico en su discurso de aceptación.

Leonor de Borbón presentó un discurso de felicitación a los premiados catalogándolos como “sus influencers favoritos” que en realidad son “Inteligentes Naturales”, ya que cuentan algo importante con talento, y desde la oscuridad y la entraña.

Alcanzar este logro podría parecer para muchos la cúspide de una carrera exitosa, pero para José Eduardo es solo un paso más en un camino que apenas empieza y que, al parecer, tiene como límite el fin o el origen del Universo, pero que tiene por seguro que será desarrollado en México.