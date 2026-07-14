Mario Delgado destaca un cierre exitoso de ciclo escolar y comparte los logros educativos alcanzados

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública

Respecto a la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes que culminaron sus estudios y los exhortó a continuar su trayectoria educativa.

Destacó que las becas educativas ya acompañan a estudiantes de primaria, secundaria, Educación Media Superior y cada vez a más jóvenes de Educación Superior mediante la Beca Gertrudis Bocanegra, recientemente anunciada en Zacatecas para beneficiar a más de 40 mil universitarios.

Señaló los avances de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), como la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, que permitió realizar valoraciones integrales a 10.8 millones de estudiantes de primaria, que ya cuentan con un expediente digital de salud escolar. Explicó que miles de alumnas y alumnos han sido canalizados para recibir atención nutricional, odontológica y lentes gratuitos, además de la promoción de hábitos saludables con la eliminación de la comida chatarra en las escuelas.

Informó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) benefició a cerca de 73 mil planteles, mientras que las Becas para el Bienestar alcanzan ya a 22 millones de estudiantes en todo el país. También se registraron avances históricos en favor del magisterio, con un incremento salarial del 9%, la basificación de 200 mil docentes y la congelación de la edad mínima de jubilación.

También detalló que las Oficinas de Enlace Educativo registraron avances relevantes en infraestructura escolar, programas de becas, alfabetización, fortalecimiento de la educación media superior y superior, así como en la asignación transparente de plazas docentes, acciones que consolidan el derecho a una educación pública, gratuita, incluyente y de excelencia.

Respecto a los avances educativos en los diferesntes estados de la republica, destacan la entrega de tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina en Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz; la construcción de nuevos planteles de educación media superior en Baja California, Estado de México, Sonora y Nayarit, además de la apertura de nuevas opciones de educación superior en Baja California Sur, Campeche y Tabasco, ampliando las oportunidades de acceso para miles de estudiantes.

En materia de infraestructura educativa sobresalen la inversión del programa LEEN en Chiapas, con más de 2 mil 146 millones de pesos para más de 7 mil escuelas, la rehabilitación de 980 planteles en Coahuila, la intervención de 995 escuelas en Jalisco, la mejora de 86 planteles en el Estado de México, las obras de modernización en escuelas de Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como la construcción y equipamiento de nuevos espacios educativos en Campeche, Nayarit y Tamaulipas.

Individualmente, Chiapas fortaleció sus programas de alfabetización y anunció la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, Guanajuato consolidó su modelo de micro credenciales y formación para la empleabilidad, Puebla impulsó el fortalecimiento de la NEM y la estrategia de alimentación saludable, Querétaro puso en marcha la campaña de atención socioemocional “Te Escucho, Me Importas”, Quintana Roo reforzó el equipamiento escolar, mientras que Nuevo León avanzó en la transparencia de los procesos de admisión a Escuelas Normales y en la coordinación entre instituciones educativas.

Asimismo, durante el ciclo escolar se realizaron procesos transparentes para docentes, tales como asignación de plazas y cambios de centro de trabajo en entidades como Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, además de fortalecer la formación maestros mediante foros, mesas de trabajo y programas de capacitación continua, en congruencia con los principios de la NEM.

Para finalizar, el titular de la SEP reiteró la dependencia continuará impulsando acciones para garantizar una educación con justicia social, equidad y excelencia, fortaleciendo la infraestructura educativa y llevando más oportunidades de desarrollo para todas y todos.