Predial CDMX 2026: descuentos, pago en línea y quiénes pueden obtener beneficios fiscales

¿Cuándo se paga el Predial en 2026?: fechas, descuentos y cómo pagar menos en CDMX y EdoMex

Este mes de julio comienza formalmente el pago del impuesto predial, una de las contribuciones que realizan los propietarios o poseedores de bienes inmuebles en la Ciudad de México.

Este pago permite que los recursos obtenidos financien servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de vialidades, la seguridad y otras obras de la infraestructura urbana. Por lo que el pago es crucial para el bienestar de la ciudadanía.

Para este nuevo ciclo de pagos, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México implementará diversos incentivos para facilitar el cumplimiento de este pago. Por lo que en esta nota te diremos cuáles son los beneficios para todos los usuarios.

Descuentos por pago anticipado

Uno de los beneficios más importantes consiste en realizar el pago anual durante los primeros meses del año. Para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno capitalino mantiene los siguientes incentivos:

8% de descuento para quienes liquidan el impuesto durante enero.

para quienes liquidan el impuesto durante enero. 5% de descuento para quienes realizan el pago anual durante febrero.

Después de ese periodo el impuesto continúa vigente, pero sin los descuentos por pronto pago.

¿Quiénes pueden obtener beneficios especiales?

Además del descuento general por pago anticipado, existen apoyos dirigidos a grupos considerados prioritarios.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Personas jubiladas.

Pensionados.

Viudas pensionadas.

Personas con discapacidad permanente.

Mujeres jefas de familia.

Madres solteras.

Mujeres divorciadas o separadas con dependientes económicos.

Adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos.

Dependiendo del valor catastral del inmueble y de la situación del contribuyente, estos sectores pueden acceder a una cuota fija preferencial o a reducciones adicionales contempladas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

¿En qué consiste la cuota preferencial de 68 pesos?

Uno de los apoyos más relevantes es la cuota fija bimestral de 68 pesos, dirigida a determinados contribuyentes que habitan el inmueble y cuyo valor catastral no supera el límite establecido por la autoridad fiscal, es decir $2,808,466.

Para acceder a este beneficio es necesario acreditar la condición correspondiente mediante la documentación requerida y realizar el trámite ante la Administración Tributaria.

¿Cómo pagar el predial en línea?

En los últimos años, la Ciudad de México ha ampliado las opciones digitales para facilitar el cumplimiento de esta obligación.

El pago puede realizarse desde una computadora o teléfono móvil mediante el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas o a través de la aplicación Tesorería CDMX. El procedimiento generalmente consiste en:

Ingresar al portal oficial. Capturar el número de cuenta predial. Consultar el monto correspondiente. Elegir el método de pago. Descargar el comprobante electrónico.

Este sistema evita filas y permite realizar el trámite las 24 horas del día.

¿Qué pasa si no pagas el predial?

No cumplir con esta obligación puede generar consecuencias económicas. Entre ellas destacan recargos, actualizaciones del adeudo, multas y restricciones para realizar algunos trámites relacionados con el inmueble.

Mantener el impuesto al corriente también facilita operaciones como la compraventa de viviendas o diversos procedimientos notariales.

¿Qué documentos pueden solicitarse?

Dependiendo del trámite, la autoridad puede requerir:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Boleta predial.

Documentos que acrediten la condición de jubilado, pensionado, discapacidad u otra situación que permita acceder a beneficios fiscales.

Descuentos en agua y tenencia: otros beneficios

Los contribuyentes que cumplen los requisitos para obtener la cuota preferencial del predial también pueden acceder a un descuento del 50% en los derechos por suministro de agua, como parte de la política de apoyo a sectores vulnerables implementada por el Gobierno capitalino.