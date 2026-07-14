Renuncia Ulises Lara a la FGR: qué se sabe de su salida como fiscal de Asuntos Relevantes

Ulises Lara, vocero de la FGR (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un nuevo movimiento en su estructura interna luego de que Ulises Lara López presentara su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, un cargo que asumió apenas en enero de 2026.

Aunque la dependencia federal no había emitido hasta el momento un comunicado oficial con mayores detalles sobre la decisión, fuentes federales señalaron que la salida del funcionario obedeció a motivos personales, por lo que pone fin a una gestión de apenas seis meses dentro del equipo encabezado por la fiscal general Ernestina Godoy.

¿Qué cargo ocupaba Ulises Lara?

Desde el 2 de enero de 2026, Lara López encabezó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una unidad especializada encargada de atender investigaciones consideradas prioritarias para la Fiscalía General de la República.

Su nombramiento ocurrió pocos días después de la llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la institución, quien consolidó así un equipo integrado por funcionarios que ya habían trabajado juntos en la Ciudad de México.

La creación de este grupo de colaboradores buscaba fortalecer áreas estratégicas de investigación y dar continuidad a diversos proyectos iniciados durante la administración de Godoy al frente de la Fiscalía capitalina.

Sin embargo, la inesperada salida de Lara López de la FGR se da en medio del más reciente escándalo en el que se vio envuelto la institución luego de revelarse la identidad del piloto que trasladó ilegalmente a El “Mayo” Zambada, pues se tiene conocimiento de que el Consejo Nacional de Seguridad lo entregó ante las autoridades norteamericanas.

¿Cuál es la trayectoria de Ulises Lara López?

Antes de incorporarse a la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López desempeñó diversos cargos dentro de la administración pública de la Ciudad de México. Entre diciembre de 2018 y julio de 2020 fungió como coordinador general de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina. Previamente, encabezó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México entre 2015 y 2016, y anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles en la Secretaría de Educación del entonces Distrito Federal, de 2013 a 2014.

En el ámbito académico, Lara López es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También cuenta con dos estudios de maestría, uno cursado en la propia UNAM y otro en la Universidad Carlos III de España. Asimismo, obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

Antes de asumir responsabilidades dentro de la Fiscalía capitalina, colaboró como asesor en la alcaldía Magdalena Contreras y posteriormente ocupó la Dirección General del Instituto de Educación Media Superior, consolidando una trayectoria que combina experiencia en los sectores educativo y de administración pública.