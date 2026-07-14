Resultados Examen UNAM 2026: cómo, cuándo y dónde consultar los aciertos que tuviste

¿Dónde y cómo consultar tus resultados de la UNAM? Están próximos a salir los resultados de la UNAM 2026; conoce cómo consultarlos (Pexels)

Tras la aplicación de exámenes a miles de seleccionados, los resultados de la UNAM 2026 se encuentran próximos a salir, por lo que aquí te compartimos la fecha exacta en la que salen y cómo podrás consultarlos.

A finales de mayo e inicios de junio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicó el examen de selección en línea para los aspirantes a nuevo ingreso y, tras casi un mes de espera, finalmente podrán conocer si fueron seleccionados.

¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?

Los resultados de la UNAM para el Concurso de Selección 2026 estarán disponibles a partir del viernes 17 de julio y, aunque no existe una hora oficial, estos suelen publicarse durante las primeras horas del día mencionado.

Recuerda que, debido a la alta demanda de los aspirantes que buscarán conocer si fueron seleccionados, la página podría presentar dificultades, como no cargar. Ante esta situación, deberás ser paciente e intentar más tarde.

¿Dónde y cómo consultar tus resultados de la UNAM?

Podrás conocer los resultados de la UNAM 2026 en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE); una vez dentro, tendrás que:

Seleccionar el apartado de “Tu Sitio”.

Ingresar el correo electrónico y la contraseña con la que te registraste.

y la con la que te registraste. Dar clic en la opción “Resultados Concurso Licenciatura 2026”.

Una vez dentro, te aparecerán los aciertos obtenidos y el resultado del proceso de selección, es decir, si fuiste “aspirante seleccionado” o “no seleccionado”.

¿Qué sigue después de conocer los resultados de la UNAM 2026?

En caso de ser aspirante “no seleccionado”, en los días posteriores a la publicación de los resultados podrán consultar su desempeño a través del diagnóstico del examen, el cual la universidad dará a conocer cuando esté disponible.

Mientras que si resultaste “aspirante seleccionado”, tendrás que continuar con tu inscripción, por lo que no se te pueden pasar estas fechas: