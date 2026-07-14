Sectur presenta la campaña “Vinieron por el Mundial, volverán por México”

Luego de la gran cantidad de turistas que recibió México en el marco del Mundial 2026, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora informó que la dependencia impulsa una estrategia para invitar a quienes conocieron el país durante el torneo a regresar y seguir descubriendo sus destinos.

Rodríguez Zamora subrayó que el legado del Mundial trasciende lo deportivo y representa una oportunidad para consolidar la presencia de México en los mercados internacionales, fortaleciendo la promoción turística con una narrativa que pone en el centro aquello que más distingue a nuestro país: la calidez de su gente y la autenticidad de sus experiencias.

Como parte de estas acciones de promoción, la Secretaría de Turismo presentó la campaña “Vinieron por el Mundial, volverán por México”, que es difundida a través de plataformas digitales y redes sociales para invitar a quienes visitaron nuestro país durante el Mundial a regresar y descubrir nuevas experiencias en los 32 estados de la República.

Explicó que esta iniciativa busca mantener viva la conversación internacional sobre México y aprovechar la proyección global alcanzada durante el torneo para fortalecer la llegada de visitantes en los próximos años, impulsando un turismo que genere bienestar, desarrollo regional y Prosperidad Compartida.

“México no solo fue el mejor anfitrión del Mundial; es el mejor anfitrión del mundo. La calidez de nuestra gente, la forma en que recibimos con los brazos abiertos a quienes nos visitan y la riqueza de nuestra cultura hicieron que millones de personas vivieran una experiencia inolvidable. El interés por nuestro país sigue vivo. Lo vemos en historias, fotografías, videos y mensajes que siguen compartiendo quienes nos visitaron, pero también en quienes preguntan cuándo podrán volver para descubrir más de nuestro país. Ese es el mejor legado que nos dejó el Mundial, despertar el deseo de regresar y seguir mostrando al mundo todo lo que tenemos para ofrecer”, expresó en sus redes sociales Rodríguez Zamora.

Destacó que los turistas también tuvieron oportunidad de conocer gastronomía, tradiciones, Pueblos Mágicos, ciudades, playas y una extraordinaria riqueza cultural y natural, fortaleciendo el posicionamiento del país como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo.

La titular de la Secretaría de Turismo hace un llamado a las embajadas de México en el exterior, representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, cámaras empresariales, asociaciones, organismos del sector turístico, gobiernos estatales, destinos y aliados estratégicos a sumarse a la difusión de estas acciones de promoción, con el objetivo de amplificar el mensaje y seguir posicionando a México como un destino de clase mundial.