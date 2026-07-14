SICT impulsa balizado de unidades para reforzar la seguridad en carreteras

Con el propósito de reforzar la seguridad en las carreteras federales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que avanza el balizamiento de unidades de autotransporte de carga federal, de abril de 2025 a junio de 2026, han sido balizadas alrededor de 300 mil unidades que circulan en el territorio nacional, así lo informó la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF).

Esta medida contribuye a la disuasión de actos delictivos; además permite identificar, monitorear y localizar los vehículos de transporte público federal, implicados en algún ilícito, pues con el balizado de unidades se da seguimiento en tiempo real a las unidades, a fin de brindar mayor protección a los operadores.

En febrero de 2025, la SICT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Aviso para balizar las unidades de Autotransporte Público Federal, lo que permite coadyuvar con la Guardia Nacional en el operativo “Balam”, diseñado para combatir el robo en carreteras.

El balizamiento de las unidades se lleva a cabo en coordinación con las cámaras empresariales y organizaciones de transportistas, con el objetivo de contar con una medida preventiva y disuasiva.

Para el balizamiento de unidades, los caracteres alfanuméricos colocados en la unidad deberán corresponder con los establecidos en la placa de identificación vehicular; podrá ser con calcomanía o pintura de amplia durabilidad y reflejante para mayor visualización.