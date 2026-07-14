¿Sigue en prisión Víctor Rodríguez Padilla? Situación legal actualizada del exdirector de Pemex

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, quien en días pasados fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, por la presunta agresión física en contra de su esposa María Felicia Jiménez, dentro de su domicilio ubicado en Cuernavaca, Morelos, fue puesto en libertad.

La Jueza de control Consuelo Cortés Ortiz ordenó este martes el cambio de medidas cautelares en contra del imputado. La determinación se tomó durante una audiencia llevada a cabo en los juzgados del municipio de Xochitepec, Morelos.

Como resultado, fueron modificadas las medidas cautelares, permitiendo que el imputado salga de prisión tras la ausencia de la víctima en durante la tercera comparecencia.

Durante el desarrollo de este juicio, que definiría el rumbo del exdirector de Pemex, se confirmó la ausencia de su esposa, debido al acoso mediático del cual es víctima.

Esto a pesar de que María Felicia solicitó ser escuchada y poder expresar su perdón hacia Víctor Rodríguez.

Los hechos permitieron que Víctor Rodríguez quedara absuelto de la prisión preventiva y pudiera llevar su caso en libertad

Asimismo, el abogado del exdirector de Pemex, explicó a la prensa que sólo enfrentará el caso de violencia familiar y no el de violencia de género.

¿Cuáles son las medidas cautelares que deberá cumplir el exdirector de Pemex durante su libertad condicional?

Pese a que Víctor Rodríguez Padilla, continuará parte de su condena en libertad, las autoridades le solicitaron:

No salir el país

No acercarse a la víctima

Pagar una fianza de 20 mil pesos

También, se le ordenó acudir de manera mensual a las Unidades de Medida Cautelares para firmar y constatar su presencia en la entidad, así como asistir a la primera comparecencia entre el 1 y el 5 de agosto.

Tras los hechos Víctor Rodríguez pidió a la jueza, a través de su abogado, expresar su arrepentimiento a su esposa. Durante la audiencia esta resolución fue rechazada y se solicitó a los abogados de ambas partes hacer la solicitud ante un Juez Familiar.