Pensión para Adultos Mayores ¿Ya depositaron la Pensión para Adultos Mayores? Así puedes verificar el estatus de tu pago (Pexels)

Revisar el saldo de la tarjeta de la Pensión Bienestar se ha convertido en una rutina llena de dudas para miles de beneficiarios. Para evitar largas filas bajo el sol y la mala sorpresa de llegar a la sucursal y ver que tu cuenta sigue en ceros, la tecnología ofrece alternativas inmediatas para poder verificar el estatus de tu pago.

Las 3 opciones para consultar tu saldo del Bienestar

Si estás esperando tu depósito, aquí tienes las tres formas oficiales y rápidas para consultar si ya te han depositado el dinero sin tener que salir de casa.

Para comodidad de los adultos mayores y personas con discapacidad, el Banco del Bienestar habilitó canales digitales y telefónicos gratuitos.

Desde la aplicación móvil (La opción más rápida)

Está disponible de forma gratuita para sistemas Android y iOS. Solo necesitas descargar la app Banco del Bienestar Móvil y seguir estos sencillos pasos:

Acepta los términos y condiciones.

Digita los 16 números de tu tarjeta y el NIP que usas en el cajero.

Crea una contraseña segura de 6 dígitos (¡anótala en un lugar seguro!).

Digita tu NIP, eso es muy importante.

Por llamada telefónica (Sin gastar datos)

Si prefieres no instalar aplicaciones para no saturar la memoria de tu celular, puedes hacer una consulta por voz. Solo debes marcar al 800 900 2000 y seguir estas indicaciones del menú interactivo:

Selecciona la opción 1.

Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta de plástico.

Digita tu año de nacimiento a cuatro dígitos (ejemplo: 1955).

El sistema automatizado te dictará el monto exacto disponible en tu cuenta.

A través del canal oficial de WhatsApp

Aunque por esta vía no se puede revisar el saldo individual por motivos de seguridad, la Secretaría del Bienestar activó un canal oficial de difusión en WhatsApp. Al unirte a este grupo masivo, recibirás notificaciones en tiempo real y los calendarios oficiales para saber exactamente qué día te toca recibir el dinero según la primera letra de tu apellido.

¿Cada cuánto se deposita la pensión?

Recuerda que los apoyos económicos se entregan de manera bimestral. La dispersión de fondos se organiza por orden alfabético a lo largo de dos semanas intensas de pagos, por lo que es vital esperar tu turno para ver el dinero reflejado.