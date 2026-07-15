Prueba de vida en el registro celular: ¿Qué es y cómo te la pedirán para vincular tu número telefónico?

Registro de líneas 2026 La “prueba de vida” es uno de los requisitos para completar la vinculación de la línea telefónica, establecido por el Diario Oficial de la Federación.

A partir del viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares, iniciativa que forma parte de un esquema de control que pretende reforzar los controles de seguridad y verificación de la identidad para evitar fraudes telefónicos.

Pese a la desconfianza pública que este registro conllevó —incluso teniendo que implementar una prórroga para la vinculación —, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un nuevo decreto en el que incluye la “prueba de vida” como requisito esencial para completar el proceso.

DOF decreta la “prueba de vida” como requisito para el registro de líneas en México

Tras destectarse una vinculación aproximada del 30% de números telefónicos en México a semanas de la primera fecha límite, el Gobierno Federal confirmó una prórroga para registrar las líneas de los dispositivos móviles con fechas límites dependiendo el número final de la línea que van desde el 15 de agosto hasta el 30 de diciembre de este 2026, con la intención de abarcar un porcentaje completo de números registrados.

Este proceso, a partir de ahora, también irá acompañado de un nuevo requisito que el DOF planteó en el más reciente decreto publicado respecto al tema. De acuerdo a esta resolución oficial, uno de los lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles es incluir la “solicitud de prueba de vida” en el proceso de vinculación.

Dicho requisito aplicará para el trámite presencial y en línea, teniendo por objetivo la confirmación de que la persona quien solicita el proceso corresponde con el titular de la identificación registrada.

¿Cómo funciona la “prueba de vida” solicitada para el registro de número telefónico?

Empresas como Telcel han solicitado este nuevo lineamiento para completar el proceso de registro de línea. De acuerdo con el procedimiento descrito de la “prueba de vida”, los pasos consisten en lo siguiente:

Grabar un breve video mostrando distintos ángulos del rostro .

mostrando distintos . Realizar movimientos específicos solicitados por la empresa.

Gracias a la "prueba de vida" y a la validación de identidad, se garantiza que solo tú seas el titular de la línea. pic.twitter.com/tp3IILdiID — CRTGobMX (@CRTGobMX) February 8, 2026

Con este lineamiento esencial en la vinculación de líneas, se pretende evitar casos de suplantación de identidad y mantener la seguridad de las y los mexicanos que lleven a cabo el registro obligatorio.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) asegura que este proceso no se trata de un registro biométrico, pues la fotografía, video e identificación utilizados durante la vinculación no se guardarán en una base de datos, sino que únicamente forman parte del procedimiento de autenticación.

Registro de Líneas en México 2026: ¿qué ocurre si no vinculas tu número?

Las líneas que no sean registradas podrán ser suspendidas, según señalan los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles publicados en el DOF, cuya cancelación implicará la pérdida de servicios como llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

Dicha suspensión de la línea celular será temporal hasta completar el trámite de vinculación, periodo en el que el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, tales como 911, 089, 088, etc., o líneas de soporte del operador.