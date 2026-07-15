Calendario escolar SEP 2026-2027: estas son las fechas oficiales de regreso a clases, puentes, vacaciones y fin de ciclo

Calendario escolar SEP La Secretaría de Educación Pública informó cuándo será el próximo regreso a clases así como el la fecha en que concluirá el ciclo 2026-2027 en primarias y secundarias.

A unos días de haber iniciado las vacaciones, la Secretaría de Educación Pública informó oficialmente el calendario escolar del próximo ciclo, que marca el regreso a clases durante el mes de agosto. En las semanas previas, había algunas dudas sobre las fechas que serían establecidas tras el arranque del periodo de descanso para alumnas, alumnos y personal docente. Esto es todo lo que tienes que saber.

Calendario Escolar SEP: ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

Este miércoles 15 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial y completo de la SEP para lo que será el siguiente ciclo escolar en educación básica, que engloba escuelas primarias y secundarias.

De acuerdo con el comunicado, será el próximo lunes 31 de agosto cuando las infancias deban regresar a los salones de clases, iniciando así el próximo ciclo escolar, por lo que todavía tienen aproximadamente mes y medio para preparar este retorno.

Calendario Escolar SEP Este es el calendario oficial del Ciclo escolar 2026-2027 de la SEP publicado este miércoles 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación.

Periodos vacaciones y días inhábiles del Calendario SEP 2026-2027

También, el calendario contempla los periodos vacacionales invernales, así como los de Semana Santa. Dos periodos de descanso obligatorios que preceden al final del ciclo escolar que será en el mes de julio.

Vacaciones de invierno: 21 de diciembre 2026 - 6 de enero de 2027

21 de diciembre 2026 - 6 de enero de 2027 Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo - 2 de abril

22 de marzo - 2 de abril Inicio de las vacaciones de Verano: viernes 6 de julio de 2027

Por otra parte, también, tendremos los días de asueto oficiales y de descanso en las siguientes fechas:

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia

Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico

Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico

Viernes 29 de enero: Consejo Técnico

Lunes 1 de febrero :Día de la Constitución

Viernes 26 de febrero: Consejo Técnico

Lunes 15 de marzo

Viernes 29 de abril: Consejo Técnico

Miércoles 5 de mayo

¿Cuándo termina el ciclo escolar SEP 2026-2027?

Finalmente, el calendario marcó el término de las clases y el ciclo escolar el próximo viernes 9 de julio de 2027, que es cuando comenzará de nueva cuenta el periodo vacacional para estudiantes de educación básica.