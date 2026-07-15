FGR confirma que entregó al piloto que trasladó al “Mayo” sin saber su verdadera identidad: así la descubrieron

El misterio del piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República podrá ampliar los detalles sobre la entrega del piloto relacionado con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.

En un escueto comunicado oficial, la Fiscalía General de la República confirmó que el 8 de febrero de 2025 detuvo a Mauro Alberto “N” Alias “Jando” en una operación con participación de la Guardia Nacional y del Ejército; sin embargo, el sujeto se identificó con otro nombre y no fue hasta junio de 2026 que se descubrió su verdadera identidad al revisar archivos una vez que ya había sido entregado a las autoridades estadounidenses.

La dependencia explicó que la identificación fue posible tras revisar expedientes y realizar un análisis de archivos que permitió encontrar coincidencias de voz y huellas dactilares, elementos que lo vincularon con uno de los casos más relevantes relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Cómo descubrió la FGR la verdadera identidad de Mauro Alberto “N”

De acuerdo con la Fiscalía, tras su captura el imputado fue vinculado a proceso por diversos delitos y fue identificado como integrante del Cártel de Sinaloa con un alto nivel dentro de la organización, por lo que era considerado un riesgo para la seguridad nacional.

Durante las investigaciones, las autoridades lo interrogaron sobre su presunta participación en la organización criminal; sin embargo, el detenido negó cualquier vínculo con el grupo delictivo.

Posteriormente, Mauro Alberto “N” fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

En ese momento, según la FGR, las autoridades mexicanas aún no tenían conocimiento de que presuntamente era el piloto encargado de trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Nuevo México.

El piloto de El Mayo fue identificado después de su entrega a Estados Unidos

La Fiscalía señaló que fue hasta junio de 2026 cuando, al revisar carpetas de investigación, la actual fiscal Ernestina Godoy y su equipo localizaron indicios que permitieron establecer coincidencias de voz y huellas dactilares.

Con esos elementos, la institución concluyó que Mauro Alberto “N” habría participado en los hechos del 26 de junio de 2024, relacionados con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, un episodio que derivó en la división del Cártel de Sinaloa en dos facciones.

La FGR precisó que, aunque el presunto implicado ya fue entregado a las autoridades estadounidenses, las investigaciones en México continúan.

La dependencia aseguró que conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y otros elementos de prueba integrados en las carpetas de investigación, por lo que la entrega del considerado testigo clave no extingue las indagatorias en curso.