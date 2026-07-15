Canaco CDMX proyecta derrama económica por más de 17 mil mdp por vacaciones de verano

Turismo en la CDMX (Graciela López Herrera)

Con motivo del periodo vacacional de verano, que abarcará del 16 de julio al 30 de agosto del 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), dio a conocer que se proyecta una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que dicha cifra representa un incremento del 8.2% respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma la confianza de los visitantes en la Ciudad de México y la fortaleza de su oferta comercial y de servicios.

Este comportamiento favorable también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, particularmente en el rubro de hospedaje, para el que se estima una ocupación hotelera promedio del 61.63%, reflejo del creciente dinamismo económico y del atractivo que mantiene la capital del país como destino nacional e internacional.

Los giros comerciales que registrarán el mayor beneficio económico en esta temporada vacacional son: hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, transporte, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, comercios al menudeo, centros de entretenimiento, museos, teatros, parques de diversiones y tiendas de artesanías.

Camposeco apuntó que la Ciudad de México se posiciona firmemente como la tercera opción preferida para los turistas, superada únicamente por las playas de Cancún y la Riviera Maya.