Sheinbaum al titular de la DEA: “deberían estar dedicados al trabajo dentro de su país” (Mario Jasso)

La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole —en las que afirma que hay una relación entre los grupos criminales y funcionarios del gobierno de México— negando rotundamente sus afirmaciones y calificandolas como muy desafortunadas.

La Jefa del Ejecutivo destacó que las manifestaciones de Cole parecen más una declaración política que algo con sustento, ya que fueron realizadas precisamente el día que se informó sobre la reducción de los homicidios dolosos durante su administración.

Afirmó que si un gobierno está vinculado con el crimen organizado no puede haber reducción en los delitos pues sería una contradicción, poniendo de ejemplo el sexenio de Calderón donde aseguróq ue sí hubo un vinculo y los delitos repuntaron.

De la misma forma, criticó que la organización dedique la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos al considerar que debería dedicarse a trabajar principalmente dentro de su país dónde ocurre la mayor venta de drogas, producción de metanfetaminas y lavado de dinero.

También se refirió a la presunta relación entre un elemento de la DEA con grupos del crimen organizado y sentenció que “hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización, y no estar con declaraciones que en realidad son política”.