Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo es la próxima fecha de registro? Conoce cuándo será el próximo registro para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y cuáles son los requisitos (Pexels)

Continúan los pagos para la Pensión Mujeres Bienestar y, si acabas de cumplir los 60 años o estás próxima a hacerlo, aquí te compartimos qué se sabe sobre el siguiente periodo de registro para este apoyo económico.

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo que otorga el Gobierno de México a las mujeres mexicanas de 60 a 64 años, el cual a finales de junio tuvo su más reciente periodo de registro para nuevas beneficiarias.

¿Cuándo es la próxima fecha de registro para la Pensión Mujeres Bienestar?

A pesar de que el último periodo de registro fue en junio de 2026, la Secretaría de Bienestar abre de manera periódica nuevas convocatorias para que las mujeres de 60 a 64 años que cumplan con los requisitos puedan inscribirse y reciban el apoyo económico de $3,100 pesos.

Por lo que, aunque las autoridades no han informado sobre una fecha exacta para el próximo periodo de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, considerando las anteriores convocatorias, se espera que las nuevas beneficiarias puedan comenzar a registrarse en agosto.

No obstante, si estás interesada en formar parte de este programa, deberás estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer cuándo se anuncien las nuevas fechas de registro.

¿Quiénes se pueden registrar en la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Podrán registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años aquellas mujeres que cumplan con la edad antes mencionada, además de tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana.

Documentos necesarios para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Si cumples con los anteriores requisitos, cuando se anuncie el calendario de registro, deberás acudir al Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

¿Cómo ubicar tu módulo de registro de la Secretaría de Bienestar?

El registro de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en los Módulos Bienestar que habilita el Gobierno de México a lo largo del país; por lo que aquí te compartimos cómo puedes ubicar el más cercano a tu domicilio: