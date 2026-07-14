Confirmado: pensión que ardió en El Salto almacenaba “huachicol”: FGR asegura 89 mil litros

Pensión asegurada por "huachicol" en El Salto, Jalisco

La pensión que sufrió un fuerte incendio la noche del pasado 7 de julio en la Calle Reforma, en San José El Verde, municipio de El Salto, Jalisco, almacenaba combustible de procedencia ilegal, según confirmó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia federal ejecutó una orden de cateo en el inmueble y aseguró “más de 89 mil litros de hidrocarburo, cinco tractocamiones, cuatro contenedores y un semirremolque”.

El caso fue conocido a raíz de la explosión e incendio de la noche del martes de la semana pasada, que tuvo que ser atendido por varias corporaciones de bomberos y protección civil.

Ese día trascendió que al suscitarse la conflagración varios camiones tipo cisterna cargados de combustible fueron sacados a toda prisa de la pensión, tanto para alejarlos de las llamas como probablemente también por el origen del hidrocarburo que contenían.

Pensión quemada en El Salto, Jalisco, resguardaba "huachicol"

La FGR indicó que una vez iniciadas las investigaciones del caso, un agente del Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo autorización judicial para ejecutar la diligencia de cateo en el inmueble afectado, con la participación de peritos especializados.

Los 89 mil litros de hidrocarburo al igual que los cinco tractocamiones, los cuatro contenedores y el semirremolque asegurados en el sitio fueron puestos a disposición del MPF, quien continúa con la indagatoria por ilícitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburo y lo que resulte.

Pensión quemada en El Salto, Jalisco, resguardaba "huachicol"

La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie casos similares, las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, en los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos: ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx