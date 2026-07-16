¿Cuánto duran las vacaciones de verano? Fecha oficial del regreso a clases en México (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario oficial, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, en donde podrás consultar las fechas oficiales de regreso a clases, así como también los próximos periodos de descanso.

Este nuevo calendario contempla 185 días efectivos de clases en preescolar, primaria y secundaria y también las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Para las Escuelas Normales y Centros de Actualización, el magisterio contempla 190 días escolares.

¿Qué día inicia el nuevo ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con lo programado por la SEP, los estudiantes de educación básica de todo el país retomarán actividades el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que los estudiantes que cambiarán de año escolar tendrán más de seis semanas de vacaciones, lo que se consolida como uno de los descansos más largos dentro de las actividades.

¿Conoces los días inhábiles del nuevo calendario escolar?

El primer descanso marcado en el calendario escolar 2026-2027 de la SEP será el 16 de septiembre para conmemorar la Independencia de México; también se contemplan los siguientes descansos:

2 de noviembre, Día de Muertos

16 de noviembre, Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre por ley)

25 de diciembre

1 de enero

6 de enero

1 de febrero, Día de la Constitución Mexicana (se recorre del 5 de febrero por ley)

15 de marzo

5 de mayo

Asimismo, las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre y concluirán el 6 de enero de 2027. Por otro lado, el segundo periodo vacacional correspondiente a Semana Santa comprenderá del 22 de marzo al 3 de abril del 2027.

¿Cuándo es el fin del ciclo escolar 2026-2027?

Las autoridades anunciaron que el 9 de julio de 2027 será la fecha en la que concluya el ciclo escolar para nivel básico.