Exige PAN proceso sin criterios políticos ni “jueces de acordeón” para Ruffo Appel

El Presidente nacional del PAN, Jorge Romero evidencia las coincidencias de esta detención cuando más se cuestiona a la gobernadora de BC, Marina del Pilar (Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia nacional del PAN exigió a las autoridades un proceso apegado a la ley al debido proceso y la presunción de inocencia para el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado por presunto contrabando de combustible pero expresó sus sospechas por la coincidencia de que esta acción ocurre justo cuando la gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar se encuentra en medio de graves señalamientos por los audios donde negocia con presuntos integrantes del FBI a cambio de entregarles información de las mesas de seguridad.

“Resulta inevitable observar que esta detención ocurre en medio de la creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora Marina del Pilar, quien continúa sin ofrecer respuestas suficientes sobre los graves señalamientos que pesan en su contra”, expresó

Tras la detención de Ruffo Appel por parte de la FGR, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero sostuvo que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todos pero ironizó que mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, en casos con graves señalamientos públicos, como los de los gobernadores morenistas –uno con licencia--Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes.

“La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca”, reclamó

Romero advirtió que la confianza en las instituciones dependerá de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos y sin “jueces de acordeón en este caso del ex gobernador panista.

Acción Nacional manifestó su confianza en que Ruffo Appel aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

El líder panista insistió en las coincidencias de la detención de Riffo Appel justo cuando el escándalo de Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya están en su máximo apogeo, por ello consideró indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

“La confianza en las instituciones sólo puede construirse cuando la ley se aplica de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos”, recalcó

El PAN reiteró que siempre defenderá el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley, convencido de que la justicia sólo fortalece a México cuando se aplica con independencia, sin consigna y con pleno respeto a los derechos de todas las personas.

Ruffo Appel fue detenido este jueves por elementos de la FGR por su presunta participación en una red de contrabando de combustible operada por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California.

La captura se realizó en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación que la propia Fiscalía calificó como de alta complejidad y que está relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible presuntamente realizadas por una empresa fundada por el panista.