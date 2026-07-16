Diputada de Morena pide garantizar derechos de migrantes tras suspensión de controles de ICE

Cacería de migrantes en Estados Unidos Los agentes del ICE tienen luz verde para deportaciones exprés

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, reconoció la decisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de suspender los controles de tránsito relacionados con la ofensiva migratoria implementada por el gobierno estadounidense, al considerar que la medida podría contribuir a reducir situaciones de riesgo para las personas migrantes.

La legisladora señaló que la suspensión ocurre en un contexto marcado por recientes fallecimientos vinculados con operativos migratorios en Estados Unidos.

Entre los casos mencionó el del mexicano Lorenzo Salgado, ocurrido el 7 de julio; el de un ciudadano colombiano, registrado el 13 de julio; y el de otro mexicano que perdió la vida el 14 de julio en Florida, al ser atropellado por un vehículo de carga mientras intentaba huir de un encuentro con agentes migratorios.

Ante estos hechos, afirmó que es necesario fortalecer la cooperación internacional para que las acciones en materia migratoria se desarrollen con apego a los derechos humanos y al derecho internacional, priorizando la protección de la vida, la dignidad y la integridad de las personas.

La diputada sostuvo que, si bien los Estados tienen la facultad de aplicar sus leyes migratorias, también están obligados a respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional.

En ese sentido, recordó que instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establecen la obligación de proteger la vida, la integridad, el debido proceso y la dignidad de todas las personas, sin importar su situación migratoria.

Además, expresó su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la estrategia de protección consular y complementar las gestiones diplomáticas con mecanismos jurídicos orientados a exigir justicia por los mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE.

Con base en información presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante 2025 y 2026 han fallecido 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del ICE, de los cuales 14 murieron en centros de detención y tres durante acciones de aseguramiento.

Añadió que estas cifras forman parte de un total de 58 personas de distintas nacionalidades que perdieron la vida en circunstancias similares.

Destacó que, como parte de la estrategia del Gobierno de México, se promoverán denuncias penales ante autoridades estadounidenses, acciones civiles contra empresas operadoras de centros de detención, solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y nuevos llamados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También señaló que se fortalecerá la asistencia consular para las familias de las víctimas.

La legisladora consideró que la suspensión de los controles de tránsito por parte del ICE representa un avance para disminuir riesgos para la población migrante; sin embargo, sostuvo que las investigaciones sobre los fallecimientos deben continuar y que es necesario garantizar justicia para las víctimas.

Finalmente, reiteró que la protección de las y los mexicanos en el exterior constituye una responsabilidad permanente del Estado mexicano y expresó que las políticas migratorias deben aplicarse con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes.