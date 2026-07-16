SEP publica la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027: qué comprar para cada nivel educativo

Lista de útiles escolares SEP Foto: La Crónica

Aunque todavía faltan varias semanas para que millones de estudiantes regresen a las aulas, muchos padres de familia ya comenzaroon a preveer como una de los gastos más fuertes de los próximos meses la lista de útiles escolares para el siguiente ciclo escolar.

Es por ello que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista oficial de materiales sugeridos para el ciclo escolar 2026-2027, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Por lo que el anuncio de este listado también permite que las familias administren mejor su presupuesto y preparen con tiempo todo lo necesario para el regreso a clases.

A partir de este anuncio en esta nota te damos a conocer cuáles son los útiles escolares sugeridos para cada nivel educativo con el fin de preveer a todos los padres de familia de posibles contratiempos.

¿Qué útiles escolares recomienda la SEP para preescolar?

En educación preescolar no existe una lista rígida de materiales debido a que las actividades se diseñan de acuerdo con la edad y el desarrollo de cada niña o niño. No obstante, para este ciclo, el listado sugerido es el siguiente:

1º, 2º y 3º de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, colores de madera (o ceras) y 50 hojas blancas.

4º, 5º y 6º de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, lápiz adhesivo, tijeras de punta roma, colores de madera, juego de geometría y 50 hojas blancas.

Materiales sugeridos para secundaria

En secundaria aumenta la diversidad de asignaturas, por lo que también crece la variedad de útiles necesarios. La recomendación incluye artículos como:

Un cuaderno para cada disciplina (el tipo será determinado por cada maestro según las necesidades de su materia).

Lápiz y bicolor.

Bolígrafo y marcatextos.

Sacapuntas y goma para borrar.

Tijeras y lápiz adhesivo.

Caja de colores.

Juego de geometría completo.

50 hojas blancas.

🎨📚 ¡Ya está disponible la lista sugerida de útiles escolares para el #CicloEscolar 2026-2027!



✏️🎒 Revisa lo que llevarán en la mochila niñas, niños y adolescentes en el próximo ciclo escolar: 🔗 https://t.co/X108JEXJOc pic.twitter.com/21nbOXagUi — SEP México (@SEP_mx) July 16, 2026

Cómo ahorrar al comprar útiles escolares

Uno de los puntos más importantes para no gastar de más en los útiles escolares es no esperar hasta los últimos días antes del inicio del ciclo escolar para realizar las compras. Además, otra recomendaciones incluyen estos tips:

Revisar qué materiales del ciclo anterior aún pueden reutilizarse.

Comparar precios entre distintas papelerías y tiendas departamentales.

Aprovechar promociones por temporada.

Comprar únicamente los materiales incluidos en la lista oficial antes de adquirir artículos adicionales.

Etiquetar todos los útiles para evitar pérdidas.

Organizar un presupuesto familiar específico para el regreso a clases.

También es recomendable conservar los comprobantes de compra en caso de necesitar cambios o garantías.