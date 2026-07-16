EU quiere reducir su déficit comercial con México; va por más aranceles en revisión del T-MEC

La próxima semana continúan en México las negociaciones con EU sobre reglas de origen del T-MEC (Archivo)

Tratado comercial de Norteamérica — “Tengo el mandato del presidente (Donald Trump) de encontrar la manera, en cualquier acuerdo que hagamos con México, de incluir aranceles, cuotas o lo que sea para intentar controlar eso (reducir el déficit)”, aseguró el representante comercial de Estados Unidos en el T-MEC, Jamieson Greer.

El funcionario estadounidense y líder en las negociaciones del acuerdo comercial de Norteamérica, aseguró durante su participación en el Aspen Security Forum, en Colorado, que las negociaciones con las representaciones de México para la revisión del Tratado avanzan de manera favorable y calificó al gobierno mexicano como “pragmático” y apuntó que la administración federal de EU buscará incorporar mecanismos para reducir el déficit comercial que mantiene con su socio comercial.

Jamieson Greer reiteró que el déficit comercial de EU con México constituye una de las principales preocupaciones de Washington, aunque reconoció que “las cosas van bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos”.

DESAFÍO

En el mismo tenor, el funcionario comercial de la administración Trump refirió que aunque “los expertos en seguridad nacional no le dan tanta importancia como yo, pero nuestro déficit comercial con México es un verdadero desafío, es un verdadero problema”.

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer mantienen activas las negociaciones y revisiones del T-MEC (Archivo)

Al insistir sobre este punto, el representante comercial de Estados Unidos en el T-MEC, señaló que entre las opciones que analizan para incluir en la negociación y reducir el déficit de EU con el vecino país del sur destacan aranceles, cuotas y otros mecanismos orientados a limitar este concepto, procurando no afectar las cadenas regionales de suministro, aunque también resaltó que la intención también es incentivar que una mayor proporción de la producción y red de suministros se traslade a territorio estadounidense.

REGLAS DE ORIGEN

Jamieson Greer aprovechó para cuestionar el desempeño papel de México como plataforma de ensamblaje de productos cuyos componentes provienen de países de Asia, en particular de China y que posteriormente entran al mercado estadounidense bajo las condiciones preferenciales del T-MEC.

Sobre este punto, Greer refirió que el gobierno de Donald Trump endurecerá las reglas de origen comprendidas en el T-MEC para exigir un mayor contenido regional en sectores como el automotriz, industrial, electrónico y farmacéutico, para frenar la utilización de insumos procedentes de Asia.

Sin desviarse del tema, el representante comercial estadounidense dijo que Washington tiene claro interés en importar bienes directamente desde México antes que de algunas economías asiáticas.

Por otra parte, se informó que la próxima semana se llevará a cabo una tercera ronda de negociaciones del T-MEC entre México y EU en la Ciudad de México para continuar con las revisiones acordadas entre los socios comerciales de Norteamérica.

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