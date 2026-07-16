Resultados del examen UNAM 2026: ¿A qué hora y dónde se pueden consultar este 17 de julio?

Resultados UNAM 2026 | Cuándo salen y dónde consultar si fuiste aceptado. (Rogelio Morales Ponce)

Miles de aspirantes conocerán este viernes 17 de julio si obtuvieron un lugar en la Máxima Casa de Estudios, pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para el ciclo escolar 2026-2027, tanto del Sistema Escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

En esta convocatoria, la institución recibirá a 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso. De ese total, 21 mil 962 obtendrán su lugar mediante el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 ingresarán por Pase Reglamentado.

La UNAM reconoció la apertura de mil 454 espacios más respecto al ciclo escolar anterior

Para este proceso de admisión se registraron 191 mil 306 aspirantes, aunque únicamente 158 mil 712 presentaron el examen. Uno de los cambios más importantes de este año fue que, por primera vez, el examen de admisión a licenciatura se realizó completamente en línea. De acuerdo con la universidad, esta modalidad permitió que personas de distintas entidades del país e incluso del extranjero pudieran participar sin necesidad de trasladarse.

Además, el sistema utilizado para aplicar la evaluación incorporó herramientas de inteligencia artificial para monitorear el desarrollo del examen y detectar posibles irregularidades, como apoyo al seguimiento realizado por supervisores humanos.

¿A qué hora salen los resultados de la UNAM 2026?

La UNAM confirmó que los resultados del Concurso de Selección estarán disponibles este viernes 17 de julio. Aunque la universidad no establece una hora exacta para la publicación, tradicionalmente los aspirantes pueden consultarlos durante el transcurso del día una vez que el sistema es habilitado.

¿Dónde consultar los resultados del examen UNAM 2026?

Las y los aspirantes podrán revisar si fueron admitidos ingresando al portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde deberán acceder con los datos de registro utilizados durante el proceso de admisión.