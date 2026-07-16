Ronald Johnson advierte que quien se víncule con organizaciones narcoterroristas “rendirá cuentas”

EU declara al Cártel de Juárez y a Los Viagras como grupos terroristas

Luego de la designación de los grupos el Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Embajador Ronald Johnson envió un mensaje en el que advierte que “estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas”.

El diplomatico estadounidense reiteró que en colaboración con México, se está desarticulando tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a las dos naciones, y que estas acciones reafirman el compromiso de Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen.

En un comunicado oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a su nación, “manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”.

Destacó que la medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra que la “Administración Trump continúa cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y asegurar la frontera”.

Explicó que estas designaciones exponen y aíslan a entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para perpetrar atentados, y como resultado, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de un ciudadano estadounidense quedan bloqueados, y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido, en general, realizar transacciones con ellas.