Gobierno Federal invertirá 20 mil mdp para saneamiento de ríos

Saneamiento de ríos (Andrea Murcia Monsivais)

La secretaria de Medioambiente, Alicia Bárcena, presentó el proyecto de saneamiento de los ríos más contaminados del país que incluyen el río Atoyac, el río Tula, y el río Lerma-Santiago, cuyo objetivo, además de la limpieza del agua, es recuperar ecosistemas, prevenir inundaciones, proteger la biodiversidad, mejorar la salud de las personas y devolver el espacio público a las comunidades.

Como parte de esta estrategia, se pretende actuar sobre toda la cuenca y no sólo sobre el cauce del río, articulando infraestructura de saneamiento, restauración ambiental, inspección y vigilancia, ordenamiento territorial, política pública, participación comunitaria y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El avance del proyecto registra un recorrido de más de 340 kilómetros, muestreos de 322 sitios y la participación de seis mil personas parte de la academia, del sector privado, los municipios y de las instituciones del sector ambiental.

Así, se han realizado 3 mil 202 descargas industriales en los tres ríos, se han encontrado 479 tiraderos clandestinos, se han identificado 460 industrias potencialmente contaminantes, se identificó que el 22 por ciento del suelo está en riesgo de deforestaciones y se han restaurado 11 áreas naturales protegidas

Para el cumpliento de 93 proyectos de saneamitos coordinados para atender los problemas identificados, se destinará en todo el sexenio más de 20 mil millones de pesos, de los cuales hasta ahora se han ocupado dos mil 46 millones de pesos.

Los trabajos de saneamiento y restauración contemplan cuatro metas:

⁠Mejorar la calidad del agua. Se implementarán 10 nuevas plantas de tratamiento, se rehabilitan, amplían y optimizan 23 más, se colocan colectores en 94 km, se han realizado 280 inspecciones con Profepa y Conagua, además de que se han instalado ocho estaciones automáticas de monitoreo.

⁠ ⁠Restauración de ecosistemas. Se han restaurado 24 km de área revegetada y 14 km de saneamiento forestal; se han instalado cuatro trampas de basura flotante instaladas, reforestado 4 mil 639 hectáreas y destinado voluntariamente a la conservación mil 700 hectáreas. Asimismo, 8 mil 243 hectáreas han sido intervenidas en siete áreas naturales y se restauran cuatro áreas fundamentales.

⁠Acciones para prevenir inundaciones. Obras de azolve en 41 km, estabilización de taludes en 24.1 km, se instalan 28 estaciones de monitoreo, se han recuperado 253 km de zona federal en los ríos y optimización de la operación de drenaje y presas.

⁠Reconectar a la población con los ríos. Construcción de 9 parques. Además, han participado más de 40 mil personas en las jornadas de limpieza en las que se han recolectado 4 mil 667 toneladas de basura.

El titular de la Conagua, Efraín Morales, informó que entre las obras que se están realizando se encuentran 12 kilómetros de líneas de reuso para destinar el agua tratada al riego agrícola; trabajos en cuatro plantas de tratamiento; 40 kilómetros de colectores; desazolve en 20 kilómetros de cauces; y más de más de mil 100 hectáreas reforestadas. Todo esto con el fin de realizar el ordenamiento de 371 descargas que se estaban vertiendo al río de drenaje, la eliminación de 110 tiraderos de basura que detectados en los recorridos, así como la construcción de un espacio público que, entre otras cosas, contempla espacios deportivos y la construcción de un humedal, y un centro de vigilancia y cuidado de las aguas nacionales que va a permitir tener un monitoreo permanente de las zonas que se van recuperando.

En el río Tula, la primera etapa de 74 km tiene un avance de 62 por ciento; se desazolvan 5.2 km, se instalan cinco estaciones de calidad de agua, extracción de 110 mil m³ de lirio de la presa Endhó junto con tareas de fumigación, se rehabilita la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de CFE, se realizan 6 km de obras contra inundaciones, 28 km de colectores, 663 hectáreas reforestadas, eliminación de 19 tiraderos de basura, ordenamiento de 140 descargas, creación de espacio público, e instalación de un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales.

En el río Lerma-Santiago, la primera etapa de 65 km presenta un avance de 90 por ciento, con acciones de desazolve de 16 km, seis plantas de tratamiento de aguas residuales, paneles solares en siete plantas de tratamiento, 26 km de colectores, tres estaciones de calidad del agua, 2 mil 822 hectáreas reforestadas, eliminación de 71 tiraderos de basura, creación del espacio público, e instalación del Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales.

Destacó que además se realizan trabajos en el río Tijuana, donde hay ocho obras en proceso y el siguiente año se iniciarán cinco proyectos más; en los ríos de Acapulco se hace desazolve y obras de protección; en el río Nogales se instalan dos plantas de tratamiento y se relocalizan colectores; y en el río Sonora las acciones arrancan este año.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que os ríos se contaminan principalmente por drenajes municipales, descargas industriales que no cumplen con la norma y azolve, por lo que destaca la implementación de drenajes marginales, de plantas de tratamiento con esquemas biológicos como humedales, desazolve para recuperar el cauce de los ríos, reforestación de laderas y al mismo tiempo se trabaja con la población para evitar tiraderos de basura.