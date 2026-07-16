Olga Sosa recorre Miquihuana y supervisa “Sembrando Vida”

Olga Sosa

Siguiendo con sus recorridos por el territorio tamaulipeco la senadora morenista Olga Sosa Ruiz recorrió el municipio de Miquihuana, el vivero la Peña, con dos unidades de sembrando vida, siguiendo por Miquihuana centro y San José del Llano, en compañía de los ingenieros asesores del programa Sembrando Vida, un programa del gobierno federal que beneficia a 4 mil familias en Tamaulipas con un ingreso mensual contribuyendo al bienestar.

La senadora informó de la continuidad del programa federal iniciado por Andrés Manuel López Obrador y fortalecido técnicamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió los viveros cuya plantación se enfoca en el pino piñonero, la granada, el maguey, el mimbre y el durazno, dada su adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona.

La legisladora presidenta de la comisión de agricultura refirió la aprobación constitucional del programa, lo cual permite garantizar el bienestar de quienes viven del campo; “es fortalecer la economía desde abajo, seguimos el principio por el bien de todos, primero los pobres”, informó.

Dentro de cada unidad de sembrando vida se cuenta con asesoría técnica para aprovechar la poda y semilla de planta, con el objetivo de restaurar el suelo y evitar la erosión. Cada unidad de trabajo tiene el objetivo de sembrar 5 hectáreas para recuperar los suelos afectados por incendios y la sostenibilidad ambiental.

Uno de las características más destacables por los beneficiarios del programa está el generar productos con valor agregado como las mermeladas, galletas y productos a base de nopal, con la finalidad de comercializar productos locales y no solo autoconsumo.

La senadora Olga Sosa, entregó tinacos en las unidades de campo para el aprovechamiento del vital líquido, e igualmente, constató el estado de los aljibes de agua, infraestructura y cocinas.

“Esta es la primera vez que una senadora viene a visitarnos y nos da mucho gusto porque podemos hacerle saber las necesidades que tenemos aquí en el vivero” señaló don Martín Becerra, beneficiario del CAC Todos Unidos Formando el Futuro, en la colonia agrícola “La Peña”.

Visita mezcalera artesanal

La senadora también visitó la fábrica de mezcal artesanal “Los Duraznos”, donde su propietario, Javier Reyna Jaramillo mostró el proceso de esta bebida emblemática a base de maguey montana originaria de la zona, que ha alcanzado importantes reconocimientos por su alta calidad y se encuentra en su proceso de comercialización.

Asamblea Informativa

En la techumbre del ejido San José del Llano, la senadora conversó con los habitantes sobre el trabajo del Senado de la República, aprobando derechos sociales, entre los que destacan disminuir a 65 años la pensión adulto mayor y jóvenes construyendo el futuro, que dignifican y generan oportunidades; también refirió los tres programas de bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a favor de los que menos tienen, becas Rita Cetina, salud casa por casa y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que han influido en la reducción de los indicadores de pobreza extrema.

Durante la asamblea y sus encuentros con el sector comercial y escuela pública la senadora refirió su trabajo coordinado con el gobierno de Tamaulipas: “Trabajamos de la mano con la presidenta y con el gobernador Américo Villarreal Anaya para que la transformación llegue a Miquihuana y a todas las comunidades de Tamaulipas”, señaló la congresista.