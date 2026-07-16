Federación proyecta construir y modernizar más de 2 mil kilómetros de carreteras durante el sexenio: SICT

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

La infraestructura carretera será uno de los principales ejes de inversión del Gobierno de México durante la presente administración. Con una bolsa de 144 mil 384 millones de pesos, se construirán y modernizarán 2 mil 313 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina.

Al participar en la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres con la conferencia magistral “Vías Terrestres para el desarrollo: proyectos estratégicos, conservación e innovación carretera”, el funcionario explicó que de los ejes prioritarios contemplados para este sexenio, dos ya fueron concluidos, seis permanecen en ejecución y dos más están próximos a iniciar.

Además de las carreteras, el programa contempla una amplia estrategia para fortalecer la conectividad mediante puentes vehiculares y ferroviarios. Esteva Medina detalló que actualmente se desarrollan 23 obras de puentes, que representan una inversión de 23 mil 578 millones de pesos y 36 kilómetros de longitud. De ellas, ocho ya fueron terminadas, diez continúan en construcción y cinco comenzarán este mismo año.

El secretario añadió que, en conjunto con otras dependencias, se construirán 618 puentes, incluidos proyectos ferroviarios, estructuras a cargo de CAPUFE, obras en autopistas y nuevos puentes derivados de programas de conservación.

En materia de autopistas, señaló que se modernizan 18 vialidades mediante inversión mixta por 100 mil 631 millones de pesos, con una longitud total de 802 kilómetros. Cuatro ya concluyeron, diez siguen en proceso y cuatro están por arrancar.

Durante su intervención también destacó el programa Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el cual se aceleran obras carreteras que permanecían pendientes desde hace varios años.

La conservación de la red carretera también forma parte de la estrategia. Para este año se destinarán 50 mil millones de pesos, considerada una inversión histórica, con la que ya se rehabilitaron 2 mil 875 kilómetros mediante repavimentación, beneficiando a alrededor de 50 millones de personas. A ello se suman trabajos de bacheo en 45 mil 378 kilómetros, con un impacto estimado para 126 millones de habitantes.

Respecto a los Caminos Artesanales, informó que entre 2025 y 2026 se construirán 522 caminos, equivalentes a mil 268 kilómetros, con una inversión de 8 mil 563 millones de pesos.

El funcionario también presentó los avances del programa ferroviario. Explicó que la primera etapa contempla la construcción de 787 kilómetros distribuidos en cuatro rutas: AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato, todas actualmente en desarrollo.

A ello se suma una segunda etapa que permanece en estudios técnicos y considera tres nuevos trayectos: Querétaro-San Luis Potosí, Irapuato-Guadalajara y San Luis Potosí-Saltillo, que en conjunto abarcan mil 336 kilómetros.

Sobre los sistemas ferroviarios ya en operación, destacó que el Tren El Insurgente ha transportado a más de seis millones de pasajeros desde su apertura, mientras que el Tren Felipe Ángeles acumula alrededor de dos millones de usuarios.

La estrategia de infraestructura también incluye obras educativas y de salud. Para 2026 está prevista la construcción de 19 bachilleratos tecnológicos en 15 estados, además de un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala.

Asimismo, anunció el inicio de la construcción de nueve de los 43 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, con una inversión total de mil 980 millones de pesos y capacidad para atender a 6 mil 160 niñas y niños. Estos espacios estarán distribuidos en 40 municipios de 17 entidades.

En el sector salud también se edificarán 22 unidades médicas con una inversión de 13 mil 460 millones de pesos. Siete corresponderán al primer nivel de atención, 14 al segundo nivel y una al tercer nivel. La primera comenzará este mes en Ures, Sonora, mientras que otra se encuentra en proceso de convenio para construirse en Atlixtac, Guerrero.

En cuanto a movilidad urbana, el titular de la SICT informó que entre 2026 y 2027 se desarrollarán 500 kilómetros de Senderos Seguros en diez municipios del oriente del Estado de México, mediante una inversión conjunta de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, Esteva Medina reiteró que entre 2025 y 2030 la inversión pública destinada a carreteras, infraestructura educativa y deportiva ascenderá a 504 mil 980 millones de pesos, mientras que la inversión mixta para autopistas alcanzará los 100 mil 631 millones de pesos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el funcionario, el conjunto de proyectos de infraestructura impulsados durante el sexenio permitirá generar 3 millones 986 mil 382 empleos directos e indirectos en distintas regiones del país.