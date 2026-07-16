Onda tropical no.18 podría convertirse en ciclón

Ciclón tropical

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema asociado a la onda tropical número 18 presenta un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días se localiza aproximadamente a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, Guerrero. En caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de “Fausto”.

Ante su posible fortalecimiento, las autoridades mantienen vigilancia sobre los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde podrían registrarse lluvias de intensidad considerable, oleaje elevado y fuertes rachas de viento si el fenómeno continúa su evolución.

Hasta el momento, el SMN no ha definido una trayectoria para este sistema, por lo que su desplazamiento permanece bajo monitoreo.

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé que la tormenta tropical “Elida” alcance la categoría de huracán 1 el próximo 17 de julio. Sin embargo, debido a que se ubica a mil 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, su trayectoria no representa un peligro para México.

Asimismo, el SMN comunicó que una zona de baja presión al sureste de las islas de Cabo Verde, África, se localiza a 7 mil 110 kilómetros al este de la costa de Quintana Roo. Actualmente mantiene 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días

El SMN explicó que los ciclones tropicales atraviesan distintas etapas de desarrollo. Inicialmente se forman como depresiones tropicales, con vientos de entre 45 y 62 kilómetros por hora; posteriormente evolucionan a tormentas tropicales, con rachas de 63 a 118 kilómetros por hora. Cuando los vientos superan los 119 kilómetros por hora, el sistema alcanza la categoría de huracán, cuya intensidad se clasifica del nivel 1 al 5.

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