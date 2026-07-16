FGR determinará si hubo responsabilidades en el caso “El Mayo” Zambada: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existe alguna responsabilidad por parte del exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, en torno al caso del piloto presuntamente relacionado con el traslado ilegal de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si Gertz Manero debería rendir cuentas tras conocerse nuevos elementos sobre el piloto de la aeronave, la mandataria evitó emitir un juicio e indicó que la propia Fiscalía la que deba revisar el caso.

“La Fiscalía ayer dio lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía”, resaltó.

Respecto a si las fallas detectadas afectan la estrategia del gobierno federal en un caso que ha sido presentado como una defensa de la soberanía nacional, Sheinbaum insistió en que las investigaciones corresponden al Ministerio Público y subrayó que el piloto fue interrogado conforme a la ley.

Asimismo, la mandataria presidencial mencionó que, de acuerdo con la información presentada por la FGR, el piloto declaró no pertenecer a ningún grupo delictivo y señaló que existen grabaciones y otros elementos que forman parte de la investigación. Además, informó que incluso podría solicitarse una nueva declaración en Estados Unidos.

“Quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo es la Fiscalía”, recalcó.

Al ser cuestionada sobre si se encuentra satisfecha con el trabajo realizado por la FGR y por Alejandro Gertz Manero, la presidenta evitó pronunciarse sobre el desempeño del fiscal y redirigió la atención hacia lo que consideró el eje principal del caso.

Sheinbaum detalló que el tema central es esclarecer si existió participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses.

Aunado a esto, la presidenta recordó que, en su momento, el gobierno de los Estados Unidos aseguró, a través de su embajador y de la información recabada por la FGR durante la inspección de la aeronave, que no había intervenido en la operación. Sin embargo, precisó que la exhibición del avión como parte de un operativo del FBI genera una contradicción que debe aclarada.

“Ese es el tema central”, enfatizó la mandataria presidencial, al apuntar que el hecho de que posteriormente se confirmara la identidad del piloto no modifica el fondo de la investigación que mantiene abierta al gobierno federal.

La Crónica de Hoy 2026