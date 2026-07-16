Inicio de la Canícula 2026: estos son los estados más afectados en México por las altas temperaturas

Canícula 2026 ya comenzó en México | El fenómeno que traerá temperaturas de hasta 45 °C al país (Crisanta Espinosa Aguilar)

La canícula ya comenzó en México y, con ella, uno de los periodos más calurosos del año. El termino hace referencia a un fenómeno climático que impactará en gran parte del territorio mexicano durante un aproximado de 40 días, registrando un incremento en las temperatura y una disminución de lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este periodo inició el pasado 15 de julio y se extenderá prácticamente durante todo agosto. En algunas entidades del país los termómetros podrían superar los 40 grados centígrados y alcanzar hasta los 45 grados.

El calor ha cobrado la vida de 36 personas en lo que va del año

La Secretaría de Salud informó que, en lo que va de 2026, se han registrado mil 150 personas afectadas por las altas temperaturas. Del total, 665 sufrieron golpes de calor, 387 presentaron deshidratación y 53 quemaduras. Además, suman 36 defunciones relacionadas con el calor extremo, principalmente a causa de golpes de calor.

Los fallecimientos se han concentrado en Baja California, Chiapas, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Estados donde se esperan temperaturas de hasta 40 grados

Durante los próximos días, el calor continuará intensificándose. El pronóstico del SMN prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Asimismo, entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas de entre 30 y 35 grados.

¿Qué es la canícula y por qué representa un riesgo?

La canícula es un fenómeno climático conocido como “sequía intraestival”, que se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias en plena temporada de verano, acompañada de un aumento importante de las temperaturas. Aunque sus efectos se perciben en prácticamente todo el país, su intensidad varía según la región. Durante 2026, este fenómeno estará influido por los remanentes de El Niño, lo que podría intensificar las condiciones de calor y sequía, especialmente en el norte del país.

La combinación de altas temperaturas, vegetación seca y fuertes vientos incrementa la probabilidad de incendios forestales y de pastizales. Asimismo, la exposición prolongada al calor eleva el riesgo de golpes de calor y deshidratación, principalmente entre niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante el inicio de la canícula, las autoridades recomiendan mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y bien ventilados y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, así como a las mascotas, para reducir los riesgos asociados con las altas temperaturas.