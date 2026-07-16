“La migración no debe criminalizarse”; Sheinbaum sobre reactivación del ICE

Presidenta Claudia Sheibaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con las medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Al ser cuestionada sobre la reactivación de las facultades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar detenciones durante operativos en tránsito, sostuvo que la migración no debe criminalizarse.

La mandataria afirmó que migrar no debe considerarse un delito por sí mismo y reiteró la postura de su gobierno en favor de un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno presentó esta semana acciones legales en Washington debido a los migrantes connacionales que han fallecido en el vecino del norte debido a las políticas migratorias de la Administración de Trump.

Sheinbaum mantiene su postura sobre la política migratoria de Estados Unidos

Sheinbaum señaló nuevamente que no comparte las medidas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump y expresó su rechazo a las acciones que impliquen tratar la migración como una conducta delictiva.

La presidenta insistió en que la migración debe atenderse con una visión humanitaria y no mediante políticas que criminalicen a las personas por su condición migratoria.