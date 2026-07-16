Incidente de Tren Interoceánico no fue descarrilamiento, dice Sheinbaum

Incidente en el tren del Istmo El ferrocarril interoceánico sufrió un nuevo percance en el tramo donde hace unos meses tuvo un descarrilamiento. (Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el incidente registrado en un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Oaxaca, no fue un descarrilamiento. Además, informó que el Gobierno federal analiza medidas técnicas para optimizar la operación de esta infraestructura ferroviaria.

Las declaraciones de la mandataria se producen después del incidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, donde una locomotora y varios vagones de carga abandonaron parcialmente las vías. Sheinbaum indicó que las autoridades ya investigan las causas del hecho.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”, aseguró la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

Marina investiga las causas del incidente en el Tren Interoceánico

Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del Corredor Interoceánico, reportó el incidente y realiza las investigaciones correspondientes para determinar qué lo provocó.

“Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, señaló.

Por su parte, la Semar informó que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones mayores. Asimismo, indicó que se activaron los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y liberar la vía férrea.

La dependencia federal añadió que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec lleva a cabo una evaluación técnica para determinar las causas del incidente y establecer las acciones necesarias para evitar situaciones similares.

Gobierno prepara el regreso del servicio de pasajeros

La presidenta también anunció que en los próximos días dará a conocer información sobre la reanudación del servicio de pasajeros del Tren Interoceánico, suspendido desde diciembre pasado tras el accidente de mayor magnitud registrado en este proyecto ferroviario.

Sheinbaum destacó que el Gobierno federal ya recibió el informe elaborado por la consultora TÜV, contratada para evaluar la operación del sistema ferroviario y proponer medidas para reforzar la seguridad. Explicó que las recomendaciones ya son analizadas por los responsables del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para fortalecer el funcionamiento de la infraestructura.

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