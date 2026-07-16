Protección Civil alerta por lluvias en gran parte del país

LLuvia Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó la presencia de precipitaciones en gran parte del territorio durante este día. Por ello, emitió un llamado a la población para mantener las medidas preventivas.

El reporte prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Sonora, Chihuahua y Durango; fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Adicionalmente, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en diversas entidades como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 mm en Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Dichas lluvias pueden estar acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, incrementan el riesgo de desbordamientos de cuerpos de agua y deslizamientos de laderas.

Debido a que las lluvias atípicas elevan la probabilidad de inundaciones, Protección Civil exhorta a la población a evitar arrojar basura en la vía pública y a unirse a la campaña nacional de limpieza coordinada por las autoridades locales, barriendo el frente de sus hogares y manteniendo libres de obstrucciones coladeras, cunetas y pasos de agua.

Finalmente, las autoridades recomendaron evitar caminar o conducir por zonas inundadas y tomar precauciones en sus traslados. En caso de conducir, respetar la distancia entre vehículos y disminuir la velocidad. Ante la posibilidad de deslizamientos de laderas, si se habita en zonas de pendiente, vigilar cualquier signo de inestabilidad en el terreno, como grietas o hundimientos, y reportar cualquier anomalía a los números de emergencia. Frente a la presencia de tormentas eléctricas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas aisladas y desconectar aparatos electrónicos.

La Crónica de Hoy 2026