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Las autoridades emitieron un llamado a la población para mantener las medidas preventivas

Protección Civil alerta por lluvias en gran parte del país

Por Giovanna Morales Gómez
LLuvia Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó la presencia de precipitaciones en gran parte del territorio durante este día. Por ello, emitió un llamado a la población para mantener las medidas preventivas.

El reporte prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Sonora, Chihuahua y Durango; fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Adicionalmente, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en diversas entidades como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 mm en Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Dichas lluvias pueden estar acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, incrementan el riesgo de desbordamientos de cuerpos de agua y deslizamientos de laderas.

Debido a que las lluvias atípicas elevan la probabilidad de inundaciones, Protección Civil exhorta a la población a evitar arrojar basura en la vía pública y a unirse a la campaña nacional de limpieza coordinada por las autoridades locales, barriendo el frente de sus hogares y manteniendo libres de obstrucciones coladeras, cunetas y pasos de agua.

Finalmente, las autoridades recomendaron evitar caminar o conducir por zonas inundadas y tomar precauciones en sus traslados. En caso de conducir, respetar la distancia entre vehículos y disminuir la velocidad. Ante la posibilidad de deslizamientos de laderas, si se habita en zonas de pendiente, vigilar cualquier signo de inestabilidad en el terreno, como grietas o hundimientos, y reportar cualquier anomalía a los números de emergencia. Frente a la presencia de tormentas eléctricas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas aisladas y desconectar aparatos electrónicos.

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